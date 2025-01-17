世界上最危險的工作揭密 劉思慕重現「真實海底災難」

伍迪哈利遜是潛水指揮官。圖/CATCHPLAY提供

由伍迪哈里遜Woody Harrelson、劉思慕 Simu Liu、芬恩柯爾Finn Cole主演的驚悚電影「窒息倒數」(Last Breath)，改編自真實海底災難事件。片商今天宣布，台灣將於2月27日搶先全球上映。

這次演員們要挑戰世界上最危險的工作，劉思慕飾演負責維修橫跨世界各地長達兩萬哩海底管道的飽和潛水員，在一千呎深的海底進行維護作業，觀眾將在大銀幕體驗一場關於生死存亡與求生的震撼故事。

在今日釋出的正式預告中(https://youtu.be/a4_EwaWtGBE)，兩位潛水員必須潛入北海海底300呎處進行維修任務，不料，巨浪來襲導致船隻定位系統故障，芬恩柯爾飾演的克里斯受到風浪影響，供應潛水員維持生命的氧氣、熱水管線斷裂，他將剩下最後五分鐘的供氧，並且獨自在與世隔絕的海底等待救援，伍迪哈里遜飾演的潛水指揮官與潛水員劉思慕，將展開一場生死攸關的救援行動，挽救隊友生命。

劉思慕日前在訪問中透露：「開拍前我們進行了真實飽和潛水員的培訓課程，與真實的飽和潛水員一起訓練與諮詢，為了真實展現深海潛水的身心挑戰，除了潛水的技術訓練，還包括理解潛入深海對人類心理的影響，例如幽閉恐懼感、長期面對令人戰慄的黑暗，以及時刻意識到自己的生命線僅靠一根纖細的繩索支撐的感受，觀眾可以透過電影《窒息倒數》在大銀幕一睹世界上最危險的工作。」

伍迪哈里遜回憶起「窒息倒數」的拍攝過程，透露許多場景為真實潛水員執行海底任務的寫實重現，拍攝環境經常是在極為狹窄且封閉的空間內進行。當三位演員被困在這樣的空間裡，狹小且壓力十足的環境反而激發了他們之間的最佳幽默感，經常在拍攝過程中互相打趣、療癒彼此，藉此緩解強烈的壓迫感。伍迪哈里遜笑說：「和思慕與芬恩一起拍攝真是太有趣了，我們三個組合簡直是天作之合！我迫不及待希望大家進戲院欣賞我們的精彩演出！」