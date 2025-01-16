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過年「甄嬛傳」馬拉松又來啦 皇上陳建斌每3天駕崩1次

記者趙大智／即時報導
「後宮甄嬛傳」今年邁入第14年，依舊是宮鬥劇經典代表。圖／摘自微博
「後宮甄嬛傳」今年邁入第14年，依舊是宮鬥劇經典代表。圖／摘自微博

14年前的「後宮甄嬛傳」堪稱宮鬥劇翹楚，八大劇樂部一年一會又來了，今年第4年24小時馬拉松直播，拍板1月23日（四）晚間6點起跑，看皇上每3天掛掉一次並額手稱慶，看華妃歪嘴斜眼酸「賤人就是矯情」、心疼果群王為嬛嬛吞毒酒，沒完沒了的追劇，根本已是過年重要儀式。

去年「後宮甄嬛傳」馬拉松曾創下同時在線人數最高紀錄，一度衝至6.1萬人同時觀看，今年剛好大陸才推出實境秀，日前又在澳門舉辦長達8小時「甄嬛愛不停」晚會，孫儷、蔣欣、蔡少芬、陳建斌率後宮眾嬪妃，張曉龍、李東學、李天柱也沒缺席，話題重新炒熱，估計八大劇樂部今年應該會再破往年紀錄。

「後宮甄嬛傳」長達76集，每集約45分鐘，共3420分鐘，57個小時，也就是播完一輪要2.376天，換句話說，陳建斌約3天就要駕崩一次。

咒罵皇帝陳建斌並期待他駕崩「社頭代表上香」、華妃哭喊「皇上你害得世蘭好苦哇」、果郡王換掉甄嬛毒酒吐血暴斃、拒看嬛嬛甘露寺行程，精采萬分的毒舌聊天室也同步上線。每當皇帝逼問果群王跟嬛嬛有無苟且，連看3年的網友就會抓狂：「問屁問，問了又要氣！」

去年有網友發起「請八大電視今年的甄嬛傳馬拉松直接跳過甘露寺」，只因前一年年只要一播到這裡，觀看人數就直播掉2萬人，等熹妃回宮才上揚。

「甄嬛傳」當初版權費每集約2萬美金是天花板價，但由於至今14年依舊熱門，據了解價格一樣沒降，八大只透露「還是很貴」。

導演鄭曉龍（前中）和眾男演員合照。圖／摘自VOGUE微博
導演鄭曉龍（前中）和眾男演員合照。圖／摘自VOGUE微博
「後宮甄嬛傳」拍時尚大片。圖／摘自VOGUE微博
「後宮甄嬛傳」拍時尚大片。圖／摘自VOGUE微博

馬拉松 澳門 孫儷

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