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利菁意外踢爆謝金燕孩子生父「我會回家念佛經」

記者葉君遠／即時報導
利菁向謝金燕道歉。圖／摘自臉書
利菁向謝金燕道歉。圖／摘自臉書

由利菁和沈玉琳主持的東森「后宮歐買尬」收視開紅盤，兩人錄影前接受訪問，聊起鬼鬼未婚生女，生父身分成謎，沈玉琳表達祝福，利菁突然驚吐謝金燕小孩生父的真實身分，讓全場驚呆。

沈玉琳說，現在女生都很有想法，他身邊就有很多女生朋友不喜歡男生，可是又很有母愛，寧可找基因優良的男生一起生小孩，但不會因此就和對方走入婚姻，認為女生可以獨立擁有小孩是件很棒的事情，利菁則好奇鬼鬼女兒的爸爸是誰，「很恭喜她，像是謝金燕小孩的爸爸我也猜很久」。

沈玉琳接話「這到現在也沒答案」，利菁則說：「我有答案了啦，我知道是誰。」她講出人名後全場驚呆，她看到眾人反應還納悶：「我以為已經公布了耶！」沈玉琳不敢再出聲，直呼「我真的不知道」，利菁則隔空和謝金燕喊話「Sorry，我跟妳道歉」，趕緊滅火。

稍晚，利菁在臉書真誠地向謝金燕道歉：

「不會躲避 對就對

錯就錯

我是知錯

立刻當場道歉

真心的跟謝金燕道歉

我前一陣子真的在

社交平台新聞中

看到公開的信息

還跟我旁邊的先生分享

所以記憶深刻

本以為帶著祝福說出

看到現場大家的表情

立即知道這是錯誤訊息

謝謝各家媒體幫我消音

指正我的錯誤

我心中永遠最正的電音女神

謝金燕

送上100000000000000個❤️

原諒我的失察之錯

我會回家唸佛經

因為抄佛經太累

愛你喔😍」

臉書

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