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主播也宮鬥？重點時段被搶還砍薪 她黯然離職回家帶小孩

記者林怡秀／即時報導
前主播連昭慈吐露當年離開主播檯的真正原因。圖／中天提供
前主播連昭慈吐露當年離開主播檯的真正原因。圖／中天提供

台灣中天「小明星大跟班」日前討論主播宮鬥，前主播連昭慈覺得自己處處被針對：「公司從別台邀請到一位重量級主播來當我們的管理高層，他來的時候其實大家都蠻開心的，因為他知名度很高，可以打開公司討論度，可是沒多久後，我就有種被針對的感覺。」

她分享當時的狀況：「他一來就要我把重點時段的其中一小時給他播，那他是高層主管，我也只能尊重，但我的薪水被砍了2萬。」而連昭慈在疫情期間還被分配到臨時搭建的辦公室：「攝影棚非常簡陋，我播完新聞還要負責關燈、關門，我獨自走在烏漆嘛黑的長廊時，就覺得我怎麼變這麼淒涼，好歹我在這家公司也10幾年了，為什麼會遭受這種待遇，我完全沒有鬥志，就想說離職回家好好休息、陪小孩。」

簡立喆則被後輩陷害：「她跟我像姊妹一樣，她說想跑好萊塢新聞，我就分給她，結果有一位國際巨星來台灣，我訪完隔天剛好要休長假，當晚我拼命做專題，她跑來跟我講『姐，妳好好休假陪女兒，我幫妳做』，我信了就交給她。」沒想到她旅遊回台後才發現事情大條：「很多人傳簡訊給我說『這個巨星不是妳去訪的嗎？怎麼變成某某某』！還有因為片商當時說只有主播可以訪，所以很多記者因此被刷掉，那看到本台是記者去訪，片商就接到雪片般飛來的抗議。」

簡立喆這才發現原來是對方在替她做專題時，透過剪接技術動了手腳：「我因為這樣想離開新聞圈，她去跟化妝師借了我當天穿的衣服、梳了跟我一模一樣的髮型，機器拍正面時的畫面，她就換成她自己，新聞最後還把我除名，只寫『某某某採訪報導』，貍貓換太子，讓大家都信得妥妥的，而且她現在還很紅呢！」

疫情 好萊塢

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