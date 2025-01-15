女兒杜拜搭救護車送急診 沈春華公開當地醫療費用

沈春華分享女兒搭救護車送醫畫面。(圖／摘自臉書)

台灣新聞主播沈春華在臉書 透露女兒在杜拜突然呼吸不順，並且還有心跳加速的現象，沈春華決定打電話叫救護車緊急送醫，後來醫生判斷是感染發炎，所以有發燒現象，所幸女兒在注射退燒藥和抽血檢驗、胸部X光檢查後，情況已經穩定下來。

沈春華也分享在杜拜搭救護車送醫的醫療費 用，她表示因為附近就有私立醫院，所以救護車就近送到私立醫院，沈春華說，每完成一項治療，兒子就會被叫去付一次錢，「在所有的費用裡面醫師的諮詢診療費是比較高的」，500AED，大約是136美元；抽血130AED（約35美元）、胸部X光180AED（約49美元）、急診室病房175AED（約48美元），全部加起來的急診費用差不多台幣1萬5（約476美元）左右，她看到價格後鬆了一口氣，「因為我心裡想著有一次朋友在日本 突然暈厥住了兩天，醫院被收了20多萬台幣（約3650美元），海外就醫更貴的例子所在多有」。且回台灣還可以依規定申請海外醫療部分給付，杜拜醫療費用比想像中便宜。

以下為臉書全文：

我們竟然在杜拜坐上救護車緊急前往醫院！

這次海外旅遊，出現了完全在想像外的狀況。

就在轉往帆船酒店的前一晚，從阿布達比一日遊回來，同行的女兒一直就覺得心跳很快（Apple Watch測達135～155下/分），導致呼吸不順，從當天午後一直持續。

在台北家中密切Follow我們行程的先生，在聽完女兒的形容後，建議我還是要帶女兒上一趟醫院做檢查比較安心，我一聽也緊張了，健康的問題不能輕忽，而且女兒從來也沒有突然心跳得這麼快，還伴隨著些許的咳嗽和發燒，主要是呼吸不平順，讓我和哥哥決定要立刻展開行動。

下榻的C Central 飯店管家，立刻到房間來了解狀況，管家說有兩種方式就醫。

沈春華到杜拜旅遊拍下美照。(圖／摘自臉書)

一個是直接打電話請醫生到飯店來詢問狀況，這樣費用就會立刻產生，而且需要治療還是得上醫院；

另一個方式就是直接打電話叫救護車，救護車上的醫療人員會到飯店房間來對病人詢問病況，他們評估如果必須送醫院，那麼這趟救護車是全程免費的，到了醫院之後由醫生接手治療，但是如果他們評估情況不嚴重，不需要上醫院那麼病人就會被留在飯店休息。

我和兒子決定先叫救護車，這是由杜拜政府管轄的救護系統，由醫療衛生機關管理負責。

大約15分鐘過後，救護車來到飯店，總共三名醫護人員（其中一人是司機）來到我和女兒的房間了解狀況，整個房間突然塞滿人，第一次面臨這個突發場景，讓我頓時覺得有些不真實。

女兒一一如實回答，期間仍伴隨著咳嗽，喘氣和發燒，主問的那位非常高大，但是很溫柔的醫護人員表式，評估病人的狀況，還是必須送到醫院，讓醫生來診斷並且給予必要的醫療。

於是我們就在白天還在歡樂旅遊的氣氛後，晚上急轉直下，母子女三人進入戒備就醫的模式。

海外旅遊的風險和意外，此刻完全突顯了。

我們三人還是第一次坐上救護車，而且竟然是在海外。

在台提供各種訊息的先生，雖然希望我們可以送公立醫院，因為杜拜的醫療體系非常成熟先進，公立醫院的人員、設備充足，當地人都是免費的，外國人的費用也相對較低。

但是因為公立醫院距離我們的飯店太遠，救護車希望是否送到距離比較近的中型私立醫院「Al Zahra Hospital Dubai」，考慮到時間和醫療效率，我立刻答應了。

女兒坐上輪椅，一路從房間被推上救護車，躺在擔架上。

兒子被安排坐在前面駕駛座的隔壁副駕座，我則和兩位醫護人員在救護車車廂內，醫護人員立刻幫女兒在胸口上貼片測心跳和血壓，數據還是維持在高檔，女兒看起來還是很不舒服。

我們是外國人，沒有當地的醫療保險，這一次也沒有保海外旅遊醫療險，出發前我曾經在腦海閃過這個問題，還沒研究清楚就搭飛機了，沒想到真碰上了海外就醫。

一路上在救護車內的兩位醫護人員，態度和善、細心，又非常專業，讓我們母女安心許多。

我問救護車內另一位看來像亞洲人的醫療人員，為何救護車沒有鳴警笛？他笑著說，時間已經是深夜，怕打擾民眾休息，主要是杜拜有許多路段都設有救護車專用車道，一路順暢，也沒有需要打開警笛。原本我注意到救護車後面尾隨著一輛車頂放著紅色警示燈的小車，也跟著一路急駛，我本來還想說難不成救護車後面都還會跟著一部警戒車？我真的想多了，那應該是執行另外一個任務的公務車。

20分鐘的車程之後抵達了「Al Zahra Hospital Dubai」，立刻有醫院的工作人員協助把擔架推進急診室病床，急診室裡並沒有很多人，但是包括專門推輪椅的工作人員，護理站的護理人員和急診室的醫生全都井然有序的各就各位，院區裡十分乾淨整潔。

這時，兒子擔任行政和財務角色，先去掛號，繳交掛號費用和醫師的諮詢費。

我就陪在女兒病床的旁邊，急診室病房的簾幕拉起來，感覺還蠻有隱私，然後護理人員先用偵測儀器偵測血壓心跳等等的數據。

急診室輪值的女醫師進來詳細的詢問女兒病況之後，決定讓女兒抽血驗各項指標、靜脈注射生理食鹽和退燒藥劑，照胸部X光看有無肺部感染。一切按照SOP。

醫師表示因為近來感冒病毒太猖獗，女兒是被感染發炎，因此有發燒（進醫院的時候39.3度），發燒會讓心跳加快，也導致了她呼吸不順暢，但是叫我們不用擔心。

每完成一項治療，兒子就會被叫去付一次錢，看起來是每一次有費用產生要先去結帳。

在所有的費用裡面醫師的諮詢診療費是比較高的，500AED，大約是4500台幣（1:9）；抽血130AED（1170台幣）胸部X光180AED(NT1620);急診室病房175AED(台幣1575元）…

醫生開出來，讓病人帶回家的藥是最便宜的。帳單上寫得清清楚楚，全部加起來這一次的急診費用要付1640A E D，也就是差不多台幣一萬五左右，這讓我鬆了一口氣，因為我心裡想著有一次朋友在日本突然暈厥住了兩天醫院被收了20多萬台幣，海外就醫更貴的例子所在多有。

我們將醫療診斷書和費用單據收妥，回到台灣還可以依規定，申請海外醫療部分給付。

女兒在注射退燒藥和抽血檢驗、胸部X光檢查後，情況已經比較穩定，最重要的是排除了我們的擔心和疑慮，這趟緊急就醫還是很有必要。

這一夜難忘，要謝謝老爹的提醒和建議，兒子和我兩個人也當機立斷，立刻肩負起了聯繫溝通和照顧妹妹的責任，這意外降臨的任務，讓我們都有所學習，並且感受到家人之間互相合作，緊密連結是最重要的。

我們放下一顆心，自行叫車回到飯店已是午夜時分，心中對所有人的協助十分感謝。

平安健康就是福，在海外尤其能感受到這一點。