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怕美過楊紫？「國色芳華」縣主為戲增重… 被起底演過這部黑馬劇

娛樂新聞組／即時報導
張雅欽在「古相思曲」中明顯纖瘦不少。(取材自微博)
張雅欽在「古相思曲」中明顯纖瘦不少。(取材自微博)

大陸女星楊紫、李現二搭的古裝新劇「國色芳華」，開播以來，收視霸榜，劇中飾演高貴縣主「李幼貞」的張雅欽，腹黑演技獲得好評。不過，有網友發現，身材纖細的張雅欽，這次在「國色芳華」中卻腫了一圈，有網友笑稱，「難道是擔心她美貌壓過女主楊紫」，對此，張雅欽親自回應了。

28歲的張雅欽曾演過「扶搖」、「千古玦塵」、「流水迢迢」，最出圈的一部劇是前年播出的「古相思曲」，這是一部沒有大投資、沒有大卡司、沒有大宣傳的「三無劇」，卻意外爆火成黑馬劇，豆瓣評分高達8.6，連成毅當年爆款大作「蓮花樓」也輸給她。

「國色芳華」中，張雅欽飾演的尊貴縣主「李幼貞」是個戀愛腦，為了跟魏哲鳴飾演的男二劉暢復合，不擇手段，腹黑演技獲得好評。但她剛出場時，「胖若兩人」的模樣令很多觀眾一時認不出來，還有人質疑她的身材管理不到位。

其實，張雅欽在受訪時曾說，唐朝以胖為美，尤其她飾演的縣主角色，尊貴非常，她為了貼合角色刻意增肥。張雅欽的作法獲得不少觀眾認同，紛紛大讚她的敬業精神，但也有網友質疑，會不會是「國色芳華」劇組怕她美貌輾壓楊紫，所以刻意要身為女二的她增肥。相關話題引起議論。

張雅欽為了「國色芳華」中的縣主一角刻意增胖。(取材自微博)
張雅欽為了「國色芳華」中的縣主一角刻意增胖。(取材自微博)

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