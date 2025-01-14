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「戀人」等不到趙露思？「玫瑰」CP粉喊劉亦菲2搭彭冠英

世界新聞網╱綜合報導
趙露思(後)與彭冠英合作「戀人」，上演同框自拍被指超甜。（取材自微博）
趙露思(後)與彭冠英合作「戀人」，上演同框自拍被指超甜。（取材自微博）

中國人氣女星趙露思因控訴前經紀人霸凌風波及病倒，這事件也讓她與彭冠英的新劇「戀人」復拍遙遙無期，因彭冠英在去年熱播劇「玫瑰的故事」飾演劉亦菲的初戀男友，當時兩人常被誇CP感很強；不少彭冠英的粉絲建議「換個女主，讓劉亦菲來」，讓生病的趙露思好好休息。

95後流量女神趙露思日前被爆罹患失語症、憂鬱症，身旁的閨蜜控訴前經紀人霸凌引發軒然大波，也使得新劇「戀人」復拍之日更加遙遠。趙露思與彭冠英搭檔演出的新劇「戀人」路透照早已在網上曝光，身高163公分的趙露思依偎在身高189公分的彭冠英身旁，顯得格外嬌小可愛，2人的微妙互動也讓曖昧甜度不斷升級。

但趙露思突然病倒而讓「戀人」進度喊卡，也讓彭冠英的粉絲們替偶像抱不平，紛紛提議：「換個女主角！」其中呼聲最高的莫過於「玫瑰的故事」CP粉最愛的「神仙姊姊」劉亦菲，劇中彭冠英飾演的「莊國棟」與劉亦菲飾演的「黃亦玫」曾經愛得真摯熱烈，最後卻無法再續前緣，2人之間帶點遺憾的結局也成為不少劇迷們心中的意難平。

雖然趙露思的狀況令大家心疼，但也有彭冠英的粉絲發文，不忍他成為犧牲品，「『戀人』停拍了嗎？真的可惜彭冠英了，天天辛苦的付出，就這樣結束了嗎？他可是全勤一直兢兢業業拍戲，毫無怨言，心疼男神，不知道趙露思還會不會補拍了？」趙露思不知道何時才能復工，有消息稱「戀人」劇組已經解散且無後續通知，也有說法是會等趙露思病癒再復拍；也有人提出建議：「換個女主，讓劉亦菲來。」

彭冠英與劉亦菲出演「玫瑰的故事」讓粉絲意難平。（取自微博）
彭冠英與劉亦菲出演「玫瑰的故事」讓粉絲意難平。（取自微博）

趙露思 劉亦菲 復工

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