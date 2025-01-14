「戀人」等不到趙露思？「玫瑰」CP粉喊劉亦菲2搭彭冠英

趙露思(後)與彭冠英合作「戀人」，上演同框自拍被指超甜。（取材自微博）

中國人氣女星趙露思 因控訴前經紀人霸凌風波及病倒，這事件也讓她與彭冠英的新劇「戀人」復拍遙遙無期，因彭冠英在去年熱播劇「玫瑰的故事」飾演劉亦菲 的初戀男友，當時兩人常被誇CP感很強；不少彭冠英的粉絲建議「換個女主，讓劉亦菲來」，讓生病的趙露思好好休息。

95後流量女神趙露思日前被爆罹患失語症、憂鬱症，身旁的閨蜜控訴前經紀人霸凌引發軒然大波，也使得新劇「戀人」復拍之日更加遙遠。趙露思與彭冠英搭檔演出的新劇「戀人」路透照早已在網上曝光，身高163公分的趙露思依偎在身高189公分的彭冠英身旁，顯得格外嬌小可愛，2人的微妙互動也讓曖昧甜度不斷升級。

但趙露思突然病倒而讓「戀人」進度喊卡，也讓彭冠英的粉絲們替偶像抱不平，紛紛提議：「換個女主角！」其中呼聲最高的莫過於「玫瑰的故事」CP粉最愛的「神仙姊姊」劉亦菲，劇中彭冠英飾演的「莊國棟」與劉亦菲飾演的「黃亦玫」曾經愛得真摯熱烈，最後卻無法再續前緣，2人之間帶點遺憾的結局也成為不少劇迷們心中的意難平。