SEVENTEEN、GD常吃的「藥菓」是什麼？李多慧也狂買

「藥菓」是韓國代表性的傳統甜點。圖／韓國觀光公社提供

韓籍啦啦隊女神李多慧在1月12日上傳個人最新影片。影片中，李多慧特別將個人的YouTube 部份收益捐款給台灣兒童福利 機構，金額達到50萬元(新台幣，約1.6萬美元)。另外李多慧還特別在首爾購買總價值15萬元(約4672美元)的韓國傳統點心「藥菓」，要贈送給台灣粉絲。其實在韓國文化中，「藥菓」乃是極具代表性的傳統美食，近年更因復古風潮，成為韓國年輕世代的潮流點心。

韓國傳統點心「藥菓」，是將麵粉、水、蜂蜜、食用油等食材，揉成麵糰後放入模具成型，再油炸製作而成的韓菓。由於在高麗時代，「蜂蜜」被視為具有療效的藥材，因此得名「藥菓」，其實本身並未添加特殊藥材。對於部份人而言，藥菓的口感接近台灣人熟悉的沙琪瑪、蜜麻花。

儘管為韓國代表性的傳統點心，但是藥菓也曾因時代演變，而不被現代消費者青睞。但是近年隨著復古風潮流行，藥菓再度獲得許多民眾青睞，甚至衍生出藥菓餅乾、藥菓冰淇淋等新型態甜點，口味也變得越來越多元。

除了傳統店家所推出的精緻禮盒之外，一般大賣場、超商也有販售藥菓，成為許多旅客的伴手禮選擇。

韓國觀光公社也表示，在京畿道抱川市，就設有「韓菓文化博物館 」，乃是韓國第一座以韓國傳統點心為主題博物館，民眾在此即可認識藥菓、油蜜果等韓國傳統點心的歷史文化與製作過程，甚至能夠體驗DIY樂趣。

李多慧最新上傳的影片「一次花光650,000台幣！/ 90萬訂閱的多慧，在YouTube上能賺多少錢？總收益大公開！」當中，李多慧特別將YouTube收益中的50萬元，捐給「忠義社會福利基金會」做公益。另外李多慧還於首爾龍山區漢南洞的藥菓店「Golden Piece」，一次購入100組藥菓禮盒，讓前往首爾旅遊的台灣粉絲可以免費領取，藉此感謝台灣粉絲的支持，總價值約台幣15萬元。