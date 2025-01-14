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「我叫金三順」推修復版 玄彬被指「霸道」喊冤

記者陳慧貞／即時報導
玄彬(左)、金宣兒主演「我叫金三順」。圖／緯來戲劇台提供
玄彬(左)、金宣兒主演「我叫金三順」。圖／緯來戲劇台提供

玄彬、金宣兒主演韓劇「我叫金三順」近期在南韓重新剪輯播出，男女主角20年前年輕模樣曝光，引發觀眾迴響，不同的是時代的演變竟讓劇中霸氣總裁玄彬的火爆脾氣演出引來熱議，也讓已經躋身溫柔奶爸的他喊冤表示自己只是忠於劇本演出。

影片來源：YouTube@Kelvin Mason

「我叫金三順」顛覆以往韓劇女主角的設定，劇中的三順有點微胖，並非韓劇公式中嬌弱女主角類型，但也因特別的人物設定引起女性觀眾共鳴。而今年43歲的玄彬當年憑藉該劇打響名號，晉升為韓流小生，重溫劇情後，觀眾發現他在戲裡會對三順的逼問而脾氣爆發，揮起拳頭對背後鏡子猛擊，凸顯霸總氣勢，但現今來看觀眾認為他角色脾氣太暴躁，需要修正改進，這也讓玄彬低調說，他忠於劇本演出。

金宣兒則稱，演出「我叫金三順」是她人生轉捩點，金三順就像是陪伴她很長時間很珍貴的朋友，多年後再次跟觀眾見面，讓她很開心與興奮，表示當時接拍該劇時，才拍了5年電影，看了該劇劇本很喜歡，還故意用吃東西的方式來塑造劇中用食物發洩情緒的三順。

戲裡三順面臨三十拉警報，當年她剛好30歲，認為應該要完成人生某些事情，但現在她認為30歲不是人生的完成，而是重新站起來的年紀，經過歲月推移，她發現那是一段最充滿激情的青春年華。

「我叫金三順」近期在南韓修復重播引發話題。圖／緯來戲劇台提供
「我叫金三順」近期在南韓修復重播引發話題。圖／緯來戲劇台提供

玄彬 韓劇 南韓

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