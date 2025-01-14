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川普就職 鄉村天后凱莉安德伍、Y.M.C.A.原唱獻藝

中央社紐約13日綜合外電報導
圖為2024年12月31日，凱莉安德伍在紐約時報廣場新年前夕慶祝活動上表演。美聯社
圖為2024年12月31日，凱莉安德伍在紐約時報廣場新年前夕慶祝活動上表演。美聯社

美國歌星凱莉安德伍將在下周的川普就職典禮中演唱歌曲「美哉美國」（America the Beautiful）。此外，1970年代熱門團體「鄉巴佬樂團」將在兩場就職活動中表演。

根據美聯社今天收到的就職典禮節目流程，透過歌唱選秀節目「美國偶像」（American Idol）開啟生涯的凱莉安德伍（Carrie Underwood）20日將於川普在美國國會大廈宣誓就職典禮上獻唱。

凱莉安德伍今天透過聲明表示：「我愛我們國家，很榮幸獲邀在就職典禮上演唱，成為這個歷史性盛會一小部分。在這個我們必須團結一致、放眼未來的時刻，我以謙卑的心響應這項號召。」

迪斯可樂團「鄉巴佬樂團」（Village People）1970年代末憑藉令人琅琅上口的流行舞曲及華麗的舞台形象而聲名大噪。

他們最為人熟知的名曲Y.M.C.A.被廣泛認為是同志國歌，與另一首名曲Macho Man都成為川普上一次競選活動中的主旋律。

「鄉巴佬樂團」將在川普一場就職舞會，以及19日在華府舉行的集會中演唱。

「鄉巴佬樂團」今天在臉書（Facebook）發文寫道：「我們知道這個消息會讓一些人不太高興，但我們認為音樂表演應該超越政治。」

「我們的歌曲Y.M.C.A.是首全球頌歌，希望能在混亂且分裂的選舉後幫助國家團結，即使我們偏好的候選人落選。為此，我們相信是時候將美國團結在一起，這也是為什麼鄉巴佬樂團將在2025年川普就職多場活動中表演。」

其他就職典禮表演者還包括川普最喜歡的其中兩位音樂人鄉村歌手李格林伍德（Lee Greenwood）和古典跨界歌手克里斯多福馬奇歐（Christopher Macchio）。

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