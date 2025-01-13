又醜又土？楊冪登封新造型被吐槽 造型師回應「這段話」惹怒粉絲

楊冪的復古造型遭到網友吐槽「又醜又土」。(取材自微博)

大陸女星楊冪 人美身材好，深受時尚品牌青睞。近日，她為時尚雜誌「時裝LOFFICIEL」拍封面，沒想到這次的復古造型遭到許多網友吐槽「又醜又土」、「充滿廉價感」，造型師面對批評，親上火線回應，沒想到惹怒楊冪粉絲，雙方在留言區吵成一片。

一向以黑髮或深髮色示人的楊冪，這次罕見頂著一頭金髮亮相，還連換12個造型，但前衛造型不僅沒有為她加分，和服裝、妝容搭配起來更是「怎麼看怎麼怪」，引起網友瘋狂吐槽，「這也太醜了，無法直視」、「讓人看不懂的審美」。

除了金髮，楊冪也罕見做了短髮造型，但復古的「半屏山」瀏海同樣讓不少網友看了一臉問號，紛紛表示，「整體造型有種60年代的感覺，說不上醜卻也無法誇好看」、「人是人、妝造是妝造的割裂感」、「娛樂圈又多了一個被醜假髮毒害的藝人了」、「這造型一點都不適合她」。

還有網友直言，一開始真的認不出是楊冪，還以為是女星高葉。

就在網友的一片質疑聲中，造型師忍不住出面回應，寫道「別罵惹別罵惹，下次拍女明星都美美噠，仙女一樣的精靈、捲髮、波浪、閃閃眼妝，花蝴蝶、仙裙子好不好嘛？知道惹，記住惹」。

雖說是回應，但字裡行間的嘲諷味，引爆了楊冪粉絲的怒火，開嗆「你這什麼陰陽怪氣的回應？拍出來的雜誌大家就有評價的權利，除了懟粉絲你還會幹啥？」「你對楊冪這張臉為所欲為惡意醜化，被嘲笑的是楊冪不是你耶！」