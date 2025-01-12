身價追上趙麗穎？ 楊紫「國色芳華」片酬曝光… 連李現也輸了

趙麗穎演出「與鳳行」並身兼監製，所以拿下高片酬。(取材自微博)

童星出身，如今躍升大陸一線女星的楊紫，曾爆出接演「沉香如屑」時片酬超過1億元人民幣，引發違反廣電總局「限薪令」質疑。近日，她二搭李現主演古裝劇「國色芳華」，才播出沒多久，就輾壓同檔期的「白月梵星」、「大奉打更人」，有望成為爆款。近日，網傳楊紫演這部劇的片酬，幾乎是一票女星中身價最高的，引起熱議。

32歲的楊紫童年時演過「家有兒女」，長大後憑藉「香蜜沉沉燼如霜」、「親愛的，熱愛的」、「餘生，請多指教」、「長相思」等劇暴紅。近日，她二搭李現演出的「國色芳華」正在熱播，隨著收視率、口碑攀升，楊紫片酬也被曝光。據傳，她演這部劇入帳高達2000萬人民幣，男一李現則是拿了1500萬人民幣。

李現早前受訪時曾表示，「國色芳華」劇本不錯，再加上與楊紫相熟、有默契，因此二話不說決定出演。

有網友說，楊紫不愧是一番大女主，片酬可說是女演員中最高的，去年拿下2000萬片酬的女星還有趙麗穎 ，據傳她與林更新搭檔演出「與鳳行」，並身兼監製，所以拿下高片酬。楊紫片酬比肩趙麗穎也成為網友關注焦點。

除此之外，飾演楊紫渣夫的男二魏哲鳴拿了600萬人民幣、女二張雅欽片酬為150萬人民幣，比較值得一提的是，從主持人轉型當演員的沈夢辰，戲分雖不多卻有500萬人民幣。