我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州聖荷西奶茶店「聯名草間彌生」杯子有經典南瓜圖案賣爆

遭遇山火後 加州災民該遷離他處還是就地重建？

身價追上趙麗穎？ 楊紫「國色芳華」片酬曝光… 連李現也輸了

娛樂新聞組／即時報導
趙麗穎演出「與鳳行」並身兼監製，所以拿下高片酬。(取材自微博)
趙麗穎演出「與鳳行」並身兼監製，所以拿下高片酬。(取材自微博)

童星出身，如今躍升大陸一線女星的楊紫，曾爆出接演「沉香如屑」時片酬超過1億元人民幣，引發違反廣電總局「限薪令」質疑。近日，她二搭李現主演古裝劇「國色芳華」，才播出沒多久，就輾壓同檔期的「白月梵星」、「大奉打更人」，有望成為爆款。近日，網傳楊紫演這部劇的片酬，幾乎是一票女星中身價最高的，引起熱議。

32歲的楊紫童年時演過「家有兒女」，長大後憑藉「香蜜沉沉燼如霜」、「親愛的，熱愛的」、「餘生，請多指教」、「長相思」等劇暴紅。近日，她二搭李現演出的「國色芳華」正在熱播，隨著收視率、口碑攀升，楊紫片酬也被曝光。據傳，她演這部劇入帳高達2000萬人民幣，男一李現則是拿了1500萬人民幣。

李現早前受訪時曾表示，「國色芳華」劇本不錯，再加上與楊紫相熟、有默契，因此二話不說決定出演。

有網友說，楊紫不愧是一番大女主，片酬可說是女演員中最高的，去年拿下2000萬片酬的女星還有趙麗穎，據傳她與林更新搭檔演出「與鳳行」，並身兼監製，所以拿下高片酬。楊紫片酬比肩趙麗穎也成為網友關注焦點。

除此之外，飾演楊紫渣夫的男二魏哲鳴拿了600萬人民幣、女二張雅欽片酬為150萬人民幣，比較值得一提的是，從主持人轉型當演員的沈夢辰，戲分雖不多卻有500萬人民幣。

據了解，廣電總局於2022年2月8日發布「十四五中國電視劇發展規劃」，就強調了全部演員的片酬不能超過製作總成本的40%。但據知名財經雜誌爆料，楊紫2021年主演的古裝劇「沉香如屑」，片酬逾1億人民幣，明顯違反限薪令，一度引發「被封殺」危機。

楊紫主演古裝劇「國色芳華」，傳片酬達2000萬人民幣。(取材自微博)
楊紫主演古裝劇「國色芳華」，傳片酬達2000萬人民幣。(取材自微博)

趙麗穎

上一則

「九重紫CP」又放閃… 李昀銳深情對唱孟子義 「手牽手」下台

下一則

男友愛的視角？BLACKPINK的Lisa翹臀、美胸大放送

延伸閱讀

90花大對決… 楊紫「國色芳華」贏白鹿「白月梵星」

90花大對決… 楊紫「國色芳華」贏白鹿「白月梵星」
趙麗穎奪獎超幽默 我貢獻了「微薄」熱度 全場笑翻

趙麗穎奪獎超幽默 我貢獻了「微薄」熱度 全場笑翻
新劇同日上檔 楊紫、白鹿「90花大對決」…「她」再登收視女王

新劇同日上檔 楊紫、白鹿「90花大對決」…「她」再登收視女王
觀影說劇／慘遭家暴、磕破額頭 楊紫「芳華」用命演

觀影說劇／慘遭家暴、磕破額頭 楊紫「芳華」用命演

熱門新聞

工藤靜香(左)和劉宇寧合唱「最初的夢想」中日版本。圖/摘自微博之夜

微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家

2025-01-11 11:27
謝霆鋒近日帶著2個子到日本旅遊滑雪。（取材自微博)

謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍

2025-01-08 07:00
趙麗穎(中)帶林更新見閨密？他的表情令人玩味。(取材自微博)

戀情有進展？ 趙麗穎帶林更新見閨密 他露出「這個小表情」

2025-01-06 21:28
孫國豪(左起)、丁靜怡、粘嫦鈺和麥若愚分享秦漢和林青霞當年的愛情故事。(圖／JET提供)

秦漢、林青霞情史轟動 秦漢兒曝光兩人幽會方式：沒被拍到過

2025-01-05 23:50
孟子義(左)、李昀銳讓不少網友以為「來到了婚禮現場」。(取材自微博)

以為來到婚禮現場… 「星光大賞」3對CP太甜了 他們被爆「在一起」

2025-01-04 20:32
澎恰恰(左起)、王彩樺及陽帆保證會讓歌迷回味無窮。圖／高雄流行音樂中心提供

富商送現金送房求包養 台資深藝人全說了

2025-01-06 11:41

超人氣

更多 >
洛杉磯野火狂燒沒水救 富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐

洛杉磯野火狂燒沒水救 富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐
3生肖女脾氣暴最難哄 屬虎情緒化、她太敏感易有紛爭

3生肖女脾氣暴最難哄 屬虎情緒化、她太敏感易有紛爭
美國安部與中方合作 已包機遣返500中國無證客

美國安部與中方合作 已包機遣返500中國無證客
賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者

賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者
周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？

周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？