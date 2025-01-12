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「九重紫CP」又放閃… 李昀銳深情對唱孟子義 「手牽手」下台

娛樂新聞組／即時報導
李昀銳、孟子義被發現手牽手下台。(取材自微博)
李昀銳、孟子義被發現手牽手下台。(取材自微博)

由李昀銳、孟子義主演的古裝新劇「九重紫」，堪稱2024年底大黑馬，不緊收穫高口碑、高收視，連帶讓「昭昭墨墨」CP人氣大漲。近日，兩人在「微博之夜」甜蜜合唱，除了在台上浪漫牽手，李昀銳更被發現下台時仍緊緊牽著孟子義，甜蜜之舉讓網友敲碗「在一起」，「假戲真做」之說又再度被提起，引發熱議。

李昀銳、孟子義前不久出席「騰訊視頻星光大賞」，才被網友笑稱「像極結婚宴客現場」，沒想到「微博之夜」甜蜜再升級。據悉，這也是兩人在短短時間內三度合體參加活動。

當天，孟子義穿著粉紅羽毛蓬裙禮服，露出性感肩膀線條，李昀銳則穿著藍紫色長外套，上面還繡著亮片，兩人同台看起來十分登對。合唱時，他們一會兒深情對視，一會兒又宛如情侶般親密互動，最後更是手牽手退場，引得網友猜測「他們倆在談了吧」。

其實，關於李昀銳、孟子義「假戲真做」的話題一直沒斷過，甚至有網友揪出「戀愛證據」，包括在上綜藝時，兩人巧妙穿了情侶裝、李昀銳伸手幫孟子義整理頭髮，甚至在合體拍攝雜誌寫真時，李昀銳被抓包用下巴偷偷蹭了孟子義的額頭，一臉寵溺。

而孟子義媽媽更曾在綜藝中大談「選婿條件」，包括對方年紀可以比女兒小一歲或大她七、八歲，標準是「有責任心、有擔當、有智慧」，還說人品比顏值更重要，有網友直言這些條件李昀銳全部符合，兩人應該「就地結婚」，還有網友大喊兩人「三搭」演出新劇。

李昀銳(左)、孟子義在「微博之夜」甜蜜合唱。(取材自微博)
李昀銳(左)、孟子義在「微博之夜」甜蜜合唱。(取材自微博)

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