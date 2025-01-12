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86歲名導蔡揚名罕現身 兒子蔡岳勳真情流露：崇拜父親

記者陳穎／即時報導
導演蔡揚名(左)推自傳書，金馬影后陸小芬力挺。記者王聰賢／攝影
導演蔡揚名(左)推自傳書，金馬影后陸小芬力挺。記者王聰賢／攝影

台灣86歲名導蔡揚名在2021年獲得金馬獎終身成就獎，今天舉辦傳記書「天涯總有相會時：台灣黑電影教父蔡揚名」記者會，他的兒子是名導蔡岳勳，感性說：「我是從崇拜我父親才開始認識我父親。」金馬影后陸小芬則說：「有蔡導在的地方就很溫暖，他們總是全家出動。」

蔡揚名曾經是1950、60年代台語片中的第一小生，演出超過150部電影，演而優則導曾與無數影人合作共事，並發掘提攜許多後輩，包含倪匡、吳念真曾是他的編劇，袁和平、成龍是他的武術指導，侯孝賢是他的場記，朱延平還是他的副導。

他的傳記書記者會星光閃閃，徒弟導演朱延平現身力挺：「眾所周知蔡導演是我師父，蔡導不只是戲劇演員上的個人成就，他也栽培了半個台灣電影、電視圈的影人。」

陸小芬也表示，她難忘蔡導的女兒，同為導演的蔡宓潔小時候在片場到處跑的模樣：「蔡導不僅是經營戲劇很有經驗，也經營溫馨的家庭生活，只要有活動一定是凝聚全家人一起出現。」蔡岳勳導演作為蔡家代表致詞，他感性表示：「我是從崇拜我父親開始認識我父親。」

高齡86歲的蔡揚名今天神采奕奕現身，他說：「我15歲來台北不是為了拍電影，是為了養我爸爸，我特別想念我父母。」真性情流露讓在座所有人感動萬分。

導演蔡揚名(右二)與兒女導演蔡岳勳(左二)、蔡宓潔(右一)、傳記書作者卓庭伍合影...
導演蔡揚名(右二)與兒女導演蔡岳勳(左二)、蔡宓潔(右一)、傳記書作者卓庭伍合影。記者王聰賢／攝影
導演蔡岳勳出席爸爸的新書活動。記者王聰賢／攝影
導演蔡岳勳出席爸爸的新書活動。記者王聰賢／攝影
導演蔡揚名被譽為「台灣黑電影教父」。記者王聰賢／攝影
導演蔡揚名被譽為「台灣黑電影教父」。記者王聰賢／攝影

侯孝賢 成龍

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