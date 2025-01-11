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正宗珍珠奶茶有多好喝？日歌手訪台發文「18個驚嘆號」

記者李姿瑩／即時報導
HACHI挑戰更大場地。圖／RK MUSIC提供
HACHI挑戰更大場地。圖／RK MUSIC提供

日本超人氣虛擬歌手Vsinger「HACHI」二度訪台開唱，10日（五）晚間在Zepp New Taipei舉辦「HACHI Zepp Live Tour 2024 “for ASTRA.”」台北場，除了場地是前年首度來台的兩倍大，1500張門票更在1分鐘內售罊，讓她開心的大喊不可思議，更許下「下次要挑戰更大場」的目標。

HACHI在2019年7月在VR直播app「REALITY」嶄露頭角，目前YouTube訂閱人數突破25萬，最喜歡開直播的她，每周固定與粉絲在雲端相見。去年11月推出加盟國王唱片後的正式出道首張專輯「for ASTRA.」，緊接著便是東京與台北演唱會，對於能夠再訪台北，HACHI相當開心之外，雖然碰上寒流來襲，但還是趁機到處走走。

演唱會以「Swing-By」揭開序幕，以專輯「for ASTRA.」的歌曲為主軸，包含安可在內共演唱20首作品，許多早早就到會場搶購周邊的「Bees小蜜蜂」（粉絲暱稱），在HACHI現身舞台的瞬間更是熱情揮舞手燈，而前年11月來的時候曾發願下次要唱更大的場地，沒想到這次就達成，還笑問現場：「Zepp New Taipei不會太大嗎？」

HACHI最後感謝台灣Bees的支持，表示自己是忍住眼淚一路唱到最後，並相約下次再見。HACHI此行停留時間雖短，但還是把握機會喝了珍珠奶茶，甚至好喝到在X發了一則帶有18個驚嘆號的貼文，此外也品嘗了麻辣鍋，對於鴨血等讚不絕口。

HACHI與1500名台粉相見歡。圖／RK MUSIC提供
HACHI與1500名台粉相見歡。圖／RK MUSIC提供
HACHI與1500名台粉相見歡。圖／RK MUSIC提供
HACHI與1500名台粉相見歡。圖／RK MUSIC提供

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