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徐懷鈺「簽錯合約」跌落神壇 淚訴：比張韶涵還慘

記者李姿瑩／即時報導
徐懷鈺(左)接受胡瓜訪問。圖／下面一位提供
徐懷鈺(左)接受胡瓜訪問。圖／下面一位提供

徐懷鈺受邀造訪胡瓜的YT節目「下面一位」，分享自己出道的故事。她因為在陽台邊曬衣服邊唱歌，被住附近的錄音師聽到，進而介紹她給知名製作人，才有了出道發唱片的機會。激似偶像劇劇情的出道經歷讓胡瓜嘖嘖稱奇。

徐懷鈺坦言，當年爆紅後考驗接踵而來，因為簽錯合約，加上她覺得「我媽應該是不疼我」，讓她身心備受煎熬。胡瓜還記得徐懷鈺有段時間過得很苦，她欲言又止，最後苦笑道：「合約都不是真的，錢不在我身上，都在媽媽手上。」她當時覺得自己是不被需要的人，工作全停，家人還說「只能幫點小忙」。

然而命運沒有放過她，徐懷鈺因為拍戲到致頸椎受傷，劇組竟然讓她坐上沒有煞車的腳踏車，整個人慘摔，拍完就進了醫院。這期間家人都未曾伴在她身邊，反而是她的歌迷陪伴她，甚至當時替她治療和開刀的醫生都是自己的歌迷。她說到一度落淚，更讓她心寒的是，媽媽竟然對她說：「讓歌迷照顧妳就好。」讓徐懷鈺自嘲真的比張韶涵還慘。

談到曾經有一段時間在演藝圈消失的原因，徐懷鈺表示後來去對岸拍戲，一拍就是一整年，又馬不停蹄地接演下一部，辛苦的她一年只會回台灣一次，又要匆匆的離開繼續拍戲工作，因此有好長一段時間未能和大家見面。

對此胡瓜也表示過去也常常要飛到其他地方做節目，無奈的不是要一直當空中飛人，而是飛機不是直飛需要轉機，班機只要耽誤一班，後續的錄影行程全會接連受到影響。胡瓜也勉勵徐懷鈺往好處想，所有考驗一定都會讓她有所成長，相信如今已經雨過天晴。

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