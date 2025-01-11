微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家
「微博之夜」11日盛大登場，幾乎整個中國娛樂圈的當紅藝人都出席共襄盛舉。楊紫特地以「國色芳華」劇中造型登場，挽著西裝筆挺的男主角李現，讓劇迷集體暴動，「純元CP結婚」立刻成為今晚最狂熱搜，霸榜數小時直到典禮結束才讓出冠軍寶座。
楊紫和李現繼「親愛的，熱愛的」之後再度攜手合作，精湛的演技搭配上美不勝收的服裝造型和場景，讓「國色芳華」成為開春夯劇。網友盤點「微博之夜」至少13對CP組合，當中不少搭檔為了宣傳戲劇同框出場，就連楊紫先前合作過的肖戰，也因為在台下互相打招呼，也掀起網友熱議。
肖戰今晚同樣是熱搜話題人物，原本就擁有高顏值的他穿著紅色西裝出場，成為粉絲心中的最佳新郎代表。他的魅力無法擋，先前「陳情令」的劇迷尤其關注他和王一博的互動，可惜兩人座位有些距離，並沒有特別的同框鏡頭。
就在千萬粉絲垂涎肖戰之際，竟有藝人大膽和他十指緊扣，原來是和肖戰一起站上紅毯的黃曉明，不知為何一伸手就和肖戰十指緊扣。正好肖戰演出最新的「射鵰英雄傳」，和黃曉明先前演過「神鵰俠侶」正好是金庸武俠小說中的連貫作品，粉絲也就順勢笑看這個巧合，還有人戲稱黃曉明意外成為「微博之夜」最大贏家。
此外，典禮中還邀請到歐陽娜娜、工藤靜香登台演出，張鈞甯、楊丞琳也都親臨現場。在紅毯上壓軸登場的李宇春同樣也是微博之夜的壓軸表演者，有網友不懂為何她份量壓過群星，但有粉絲列出她的豐功偉業，點出李宇春現在的身分已經超越單純的歌手藝人，所以才能多次在大型典禮中壓軸出場。
上一則
FB留言