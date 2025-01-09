離婚章子怡放飛身材？ 汪峰腫一圈 大肚腩「快要炸開皮帶」

汪峰被指「精修照差很大」。(取材自微博)

在大陸被譽為「搖滾天王」的歌手汪峰，和影后章子怡於2023年結束8年婚姻，一度震驚演藝圈。離婚後的他在去年520認愛小19歲的網紅「森林北」，引發熱議。近日，汪峰推出新專輯，卻碰上李明德開撕馬天宇事件，「汪峰定律」再次被搶鋒頭，不過，積極打歌的他還是因為發福身材上了熱搜。

53歲的汪峰一向給人身材精壯的印象，就算穿著緊身皮衣皮褲也不違和，但最近網上瘋傳他的演出照，震驚不少粉絲。

畫面中可見，汪峰身穿招牌皮衣，內搭黑色修身T恤，下半身則穿著黑色緊身牛仔褲，乍看還好，但從側面一看竟鼓起明顯肚腩，硬撐的皮帶隨時都可能爆開，肉眼可見腫了一大圈。

有網友表示，「一下子沒認出來，把汪峰看成刀郎了」、「分手章子怡就放飛了」、「生圖和精修圖也差太多了吧」、「官方照P過頭了」、「他為什麼這麼執著於緊身褲」、「有空也搞搞身材管理吧」，但也有人質疑「會不會是圖片變形了」。

近日，汪峰發布新歌「人海」，恰巧碰上男演員李明德發文指控電視劇「三人行」劇組差別對待事件，連續霸榜多日，「汪峰定律」再度成真。