我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯華人死裡逃生 自宅被燒光嘆「不如小松鼠」

最後的蔑視？卡特葬禮上 賀錦麗把川普當空氣

離婚章子怡放飛身材？ 汪峰腫一圈 大肚腩「快要炸開皮帶」

娛樂新聞組／即時報導
汪峰被指「精修照差很大」。(取材自微博)
汪峰被指「精修照差很大」。(取材自微博)

在大陸被譽為「搖滾天王」的歌手汪峰，和影后章子怡於2023年結束8年婚姻，一度震驚演藝圈。離婚後的他在去年520認愛小19歲的網紅「森林北」，引發熱議。近日，汪峰推出新專輯，卻碰上李明德開撕馬天宇事件，「汪峰定律」再次被搶鋒頭，不過，積極打歌的他還是因為發福身材上了熱搜。

53歲的汪峰一向給人身材精壯的印象，就算穿著緊身皮衣皮褲也不違和，但最近網上瘋傳他的演出照，震驚不少粉絲。

畫面中可見，汪峰身穿招牌皮衣，內搭黑色修身T恤，下半身則穿著黑色緊身牛仔褲，乍看還好，但從側面一看竟鼓起明顯肚腩，硬撐的皮帶隨時都可能爆開，肉眼可見腫了一大圈。

有網友表示，「一下子沒認出來，把汪峰看成刀郎了」、「分手章子怡就放飛了」、「生圖和精修圖也差太多了吧」、「官方照P過頭了」、「他為什麼這麼執著於緊身褲」、「有空也搞搞身材管理吧」，但也有人質疑「會不會是圖片變形了」。

近日，汪峰發布新歌「人海」，恰巧碰上男演員李明德發文指控電視劇「三人行」劇組差別對待事件，連續霸榜多日，「汪峰定律」再度成真。

據悉，汪峰有重要活動時，必定會有其他事情取代他上熱搜，先前案例包括吳奇隆認愛劉詩詩、劉愷威楊冪婚訊、鹿晗關曉彤官宣戀情、趙麗穎和馮紹峰離婚等。

汪峰生圖被發現嚴重發福，「皮帶快炸開」。(取材自微博)
汪峰生圖被發現嚴重發福，「皮帶快炸開」。(取材自微博)

鹿晗 劉詩詩 楊冪

上一則

女星揭慈濟刁難「連呼吸都有意見」 背後靈般緊盯

延伸閱讀

直播間被封2天後 李明德宣布退圈：我認輸了

直播間被封2天後 李明德宣布退圈：我認輸了
不只耍大牌…馬天宇被爆黑歷史 襲胸楊冪 稱「軟軟的」

不只耍大牌…馬天宇被爆黑歷史 襲胸楊冪 稱「軟軟的」
翹臀珍與小班達成離婚協議 天價綠鑽婚戒不用還

翹臀珍與小班達成離婚協議 天價綠鑽婚戒不用還
直播間被封2天 李明德宣告「認輸」退出演藝圈

直播間被封2天 李明德宣告「認輸」退出演藝圈

熱門新聞

劉詩詩現身新劇開鏡現場手上未戴婚戒。（取材自微博）

劉詩詩拿掉婚戒了 並官宣有了「新身分」

2025-01-04 07:00
趙麗穎(中)帶林更新見閨密？他的表情令人玩味。(取材自微博)

戀情有進展？ 趙麗穎帶林更新見閨密 他露出「這個小表情」

2025-01-06 21:28
孟子義(左)、李昀銳讓不少網友以為「來到了婚禮現場」。(取材自微博)

以為來到婚禮現場… 「星光大賞」3對CP太甜了 他們被爆「在一起」

2025-01-04 20:32
孫國豪(左起)、丁靜怡、粘嫦鈺和麥若愚分享秦漢和林青霞當年的愛情故事。(圖／JET提供)

秦漢、林青霞情史轟動 秦漢兒曝光兩人幽會方式：沒被拍到過

2025-01-05 23:50
謝霆鋒近日帶著2個子到日本旅遊滑雪。（取材自微博)

謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍

2025-01-08 07:00
澎恰恰(左起)、王彩樺及陽帆保證會讓歌迷回味無窮。圖／高雄流行音樂中心提供

富商送現金送房求包養 台資深藝人全說了

2025-01-06 11:41

超人氣

更多 >
全球債市湧現集體賣壓 葉倫說美債是這原因遭拋售

全球債市湧現集體賣壓 葉倫說美債是這原因遭拋售
曾自嘲過氣…「香港情歌王子」開唱 傳門票打4折仍無人問津

曾自嘲過氣…「香港情歌王子」開唱 傳門票打4折仍無人問津
劉亦菲頂大媽頭瞬老10歲 同框大5歲安海瑟薇慘輸

劉亦菲頂大媽頭瞬老10歲 同框大5歲安海瑟薇慘輸
萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客

萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客
嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡

嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡