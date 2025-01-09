派偉俊秀合照 意外曝光周杰倫6.6億豪宅絕景

派偉俊(右)的創作功力讓天王師兄周杰倫讚不絕口。圖／杰威爾音樂提供

派偉俊日前把新歌「Six Degrees」傳給天王師兄周杰倫 （周董），不只贏得好評，周董更主動報名合唱，成為雙方隔9年再合作的歌曲，周杰倫說：「這次唱別人的作品是種新嘗試。因為有英文歌詞，也算是小小挑戰了一下。」

派偉俊某天倒放經紀人亂哼的旋律，當下靈感爆發，迫不及待跟周董分享，後來更配合收錄周杰倫聯合助理整化妝師的現場音效，笑稱自己有求必應，製作過程全拍成IG REELS，2支影片點閱逼近6百萬次，足見雙方合作之魅力。

「Six Degrees」是首R&B情歌，歌詞靈感來自「Six Degrees of Separation六度分隔理論」，世界上互不相識的2個人，只需要透過6個中間人就能產生連結，派偉俊跟周董合力填詞，MV則分開拍攝，導演以現代百老匯 式的舞蹈表現情侶從年輕到老的浪漫愛情。

團隊在法國拍攝周杰倫的部分，有場海灘場景遇到壞天氣，行程又很趕，如果錯過就沒辦法再回頭來拍，周杰倫果然不負「太陽之子」的稱號，抵達現場時，滿天烏雲忽然散開並撒下一縷光。派偉俊的部分以「花」作為主題，提供團隊不少概念，導演直呼派偉俊在視覺思考上的成熟度跟本人年齡不太相符，相當欣賞。