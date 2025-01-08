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邱軍撞死人落跑遭羈押禁見 索尼沉默3天發聲了

記者林士傑／即時報導
歌手邱軍開車行經基隆市信一路涉嫌肇事逃逸，並撞傷李姓男子致死，檢察官聲押，基隆地院法官裁准。(記者邱瑞杰／翻攝)
歌手邱軍開車行經基隆市信一路涉嫌肇事逃逸，並撞傷李姓男子致死，檢察官聲押，基隆地院法官裁准。(記者邱瑞杰／翻攝)

邱軍涉嫌開車肇事致人於死並逃逸，否認酒後駕車，檢察官昨天聲押獲准，他所屬經紀公司金星文創昨晚徹底切割，已和律師研議解約；稍早他所屬索尼音樂也發表聲明，表示「對藝人邱軍所犯下的錯誤行為導致後果無法容忍」。

邱軍昨進入偵查庭接受檢察官訊問，約2小時後，檢察官認定邱軍涉犯刑法第185條之4第1項後段，駕駛動力交通工具發生交通事故致人死傷而逃逸罪、第276條過失致死罪等，犯罪嫌疑重大，且有相當理由認其有逃亡及勾串證人、滅證之虞，向基隆地方法院聲請羈押禁見。法官閱卷後，昨晚9點開庭審理，裁定邱軍羈押禁見2個月，將在看守所過年，除夕無法返家與家人圍爐。

邱軍的唱片公司索尼音樂聲明提到起初並未得知真相，是經媒體報導後才知情，「我們首先向本次事件中不幸喪生的受害者及其家屬，以及受傷的相關人士及其家屬，所經歷的痛苦致以最誠摯的哀悼。我們對藝人邱軍所犯下的錯誤行為導致後果無法容忍，也尊重經紀公司決定與藝人研擬解約，同時更尊重司法判決，靜待調查結果」。

索尼音樂聲明全文：

本公司對於近日藝人邱軍涉嫌駕車肇事造成悲劇感到震驚與痛心，公司在事件發生初期並未得知真相，直到媒體報導才得知，對此深感遺憾。

我們首先向本次事件中不幸喪生的受害者及其家屬，以及受傷的相關人士及其家屬，所經歷的痛苦致以最誠摯的哀悼。

我們對藝人邱軍所犯下的錯誤行為導致後果無法容忍，也尊重經紀公司決定與藝人研擬解約，同時更尊重司法判決，靜待調查結果。

再次向受害者的家屬表達最誠摯的哀悼。⠀

台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

邱軍遭到所屬唱片公司索尼音樂切割。(圖／摘自臉書)
邱軍遭到所屬唱片公司索尼音樂切割。(圖／摘自臉書)
邱軍涉嫌開車肇事致人於死並逃逸，否認酒後駕車，檢察官昨天聲押獲准。(圖／索尼音樂...
邱軍涉嫌開車肇事致人於死並逃逸，否認酒後駕車，檢察官昨天聲押獲准。(圖／索尼音樂提供)

索尼

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