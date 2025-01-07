演「九重紫」看800個影片學吻技 李昀銳：很受傷

孟子義（右）、李昀銳在「九重紫」中有多場吻戲。圖／愛爾達電視 提供

孟子義、李昀銳主演古偶宅鬥劇「九重紫」，改編自同名小說，2人戲裡戲外互動甜蜜，但碰到拍吻戲，導演的老婆事前還特別找了800個影片給他們參考，下指令：「你們倆沒事就私下練練！」劇中雙方先婚後愛，一次在家裡的情動，導演透過對講機指導兩人「嘴動、搖、翻面」，李昀銳坦言：「那次真的深深地傷害了我的心靈。」擺明2人吻戲需多練習。

孟子義坦言自己吻戲經驗較少，之前作品大多只需親一下臉頰的純愛戲，而拍「九重紫」時，不僅導演妻找來相關影片，還要2人多練習吻戲，私下是否真的有練習？雙方默契十足異口同聲：「當然沒有！」不過私下的確有交情，訪問中，透露日常會稱呼對方「孟姐」和「小林（李昀銳的外號）」，孟子義還加碼爆料：「有次在拍攝中我不小心喊了他『小林』，那時候他真的快嚇死了，我自己也嚇死了。因為我平常叫他的聲音，跟我用『竇昭』發出來的聲線是不一樣，竇昭比較溫婉。」李昀銳聽完則點頭附和：「而且那場戲我正在脫衣服，她突然一叫我本名，真的給我嚇壞了。」