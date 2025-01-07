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邱軍遭疑酒駕撞死人 媽媽發聲：對方避不見面

記者梅衍儂／即時報導
邱軍開車不慎撞死計程車司機。(圖／摘自臉書)
邱軍開車不慎撞死計程車司機。(圖／摘自臉書)

台灣25歲歌手邱軍原本前途看好，卻於去年12月27日清晨4時多開車行經基隆市信一路時，撞上2名路邊排班的計程車司機，其中李姓司機送醫急救7天後不治，邱軍被指肇事逃逸，警方追查懷疑他酒駕。事情6日爆出後，他照常跨年演出、隱瞞公司等事讓不少網友議論紛紛，據悉，他做完筆錄後仍存著一絲希望，覺得對方會康復。

而邱軍的媽媽7日也在臉書發文，表示對方避不見面：「我兒子邱軍會給大家一個道歉…我們也不願這樣的事發生…現在經紀公司也積極處理中….雖然事發當下有去關心對方但是對方避不見面，我現在還是要受難家屬說聲抱歉千千萬萬的對不起…我們會面對的我們不會逃避。」

而受害者家屬昨表示，依常理判斷，如果不是酒後駕車，不用擔心不用跑，現在已不能證明邱酒後肇事。

死者李男的嫂嫂昨表示無法接受家人被撞後，肇事者逃離現場，就算當時可能緊張跑掉，也應要很快出來面對。指責邱軍肇事時連最基本的人道精神都沒有，後續表現枉為人就不用講了，並稱邱軍至今沒有跟死者家屬聯絡，事發至今，只有自稱是邱的家屬來電，說很有誠意要談和解，但家屬回應全案都交給檢察官調查，讓司法來處理。

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