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富商送現金送房求包養 台資深藝人全說了

記者林士傑／即時報導
澎恰恰(左起)、王彩樺及陽帆保證會讓歌迷回味無窮。圖／高雄流行音樂中心提供
澎恰恰(左起)、王彩樺及陽帆保證會讓歌迷回味無窮。圖／高雄流行音樂中心提供

王彩樺、陽帆跟澎恰恰5月母親節周末將南下港都高流，登上「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會，昨在記者會分享昔日點滴，澎恰恰直呼最怕此次演出嘉賓鄭進一，直言：「我恨他很久，那時候剛到台北，他就坐第一排，一直嗆『不好笑啦』，我就愈來愈心虛。」

其實說恨是玩笑話，澎恰恰表示當年深受刺激，決定更加精進自我，「這變成是一種訓練，一哥（鄭進一）就喜歡這樣開玩笑，感謝一哥給的壓力」。王彩樺初出茅廬之際，則遭秀場經理刁難，嫌她禮服不好看，另外打招呼遭到大牌前輩視若無睹，她說：「那時候滿受傷的，但後來想想在那個年代，不理後輩也沒不對。」

當年的王彩樺長相可愛，深受多位前輩大哥提拔，像是方駿、黃西田、已故的安迪、豬哥亮等等，還有大老闆熱情追求，甚至有人動歪腦筋送錢、送房子想要包養她，王彩樺笑稱若真的接受了，自己就不用這麼辛苦，「我的個性比較保守，覺得感情這件事不能用錢衡量，還是要有愛情」。

另外，陽帆談到首屆即獲邀，但認為是詐騙立刻婉拒，這次很開心能夠參與，先前曾跟江蕙合唱「一種感覺」，沒想到後來江蕙邀周杰倫在演唱會上搭檔演唱，讓他很是難過，但抱持祝福心情，他說：「藝人永遠沒有敵人，只有2個字，叫做祝福。」他也把這2個字送給一起主持民視除夕節目的白冰冰、陳美鳳，對於雙方搶當主角，他說互動很好「只是沒說幾句話」。

母親節 周杰倫

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