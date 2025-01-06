何潤東與妻情牽17年曬愛 甜喊：打電動想到她

何潤東和老婆Peggy「以畫秀愛」成拍戲靈感。圖／翻攝何潤東 Peter Ho 臉書

陳柏霖、郭雪芙主演治癒系愛情影集「不如海邊吹吹風」，劇中2人雙向救贖的甜蜜愛情持續引發網友討論，導演何潤東也分享戲裡以畫作表達愛意的靈感來源是自己和老婆長久以來「秀愛方式」，他說：「畫畫在我們生活中扮演著重要角色！」

「不如海邊吹吹風」除在中華電信Hami Video戲劇榜是台劇 榜點閱冠軍外，首次播出台劇的AXN頻道更開出收視破1的亮眼佳績。劇中，郭雪芙在蔡思韵的畫室創作，畫中出現她與陳柏霖看海吹風的身影，被問起對象時，故意笑說：「奶奶。」儘管如此，觀眾早已感受到她心中的答案。

導演何潤東則分享在劇中用畫作表達愛意的靈感來源，其實與他和妻子的愛情故事息息相關。他透露，大學時期主修美術的背景，讓他對藝術表達有著獨特的情感．「我曾經畫過一個手機殼送給我老婆，她也很有藝術天分，常常透過畫畫表達對我的愛意。」何潤東提到，妻子曾為了彌補他工作離家的時光，特別製作了一本畫冊，讓他在外工作時每天翻一頁，充滿溫暖的愛意。何潤東的老婆甚至投其所好，「她知道我喜歡打電動，還會用壓克力在我的PS5上畫上她的卡通形象，讓我每天打電動時都能想到她。」這些生活點滴也成為劇中郭雪芙角色的靈感來源。