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才控馬天宇耍大牌… 李明德被爆出「床照」 秒登熱搜

娛樂新聞組／即時報導
李明德控訴馬天宇遲到、耍大牌，但他自己卻被狗仔爆出床照。(取材自微博)
李明德控訴馬天宇遲到、耍大牌，但他自己卻被狗仔爆出床照。(取材自微博)

曾參演「玉骨遙」、「如此可愛的我們」、「親愛的，熱愛的」的大陸男星李明德，日前爆料新劇「三人行」男主角馬天宇遲到、耍大牌、不看劇本，遭劇組發文反擊李明德才是遲到，又無故離開拍攝現場的人，也已與他解約，而狗仔再爆出過去李明德與一女性的床照，引發網友熱議。

狗仔「超能攝影陽陽」發文調侃李明德，「夜深人靜不能入眠的時候我還在欣賞他的藝術！打開手機熱搜全是你哈哈哈哈！」、「你之前的C照（床照）還是我爆的、當時不和解你也進去了」。從照片中隱約見他與一名女子裸身躺在床上，關鍵字也火速衝上微博熱搜。

而「三人行」導演在微博發文談到李明德所爆出的爭議，透露當初在選角時，力排眾議選擇李明德，因為覺得他的真性情在演藝圈很難得，而第一次與李明德約見面吃火鍋時，對方就遲到了2個半小時，但當時他不以為意，那時李明德就曾告訴他，自己有很重的精神疾病，沒有吃藥就醫，完全靠自己意志力把病熬好了，「那時隱隱覺得有問題，但又說不出來」。

等到了要定妝那天，李明德沒有來，工作人員聯絡後才知他因為睡晚了沒趕上飛機，最後卻又失聯，才知他把家砸了，後來又爆出李明德把住的飯店房間砸了，於是導演開始擔憂是否為影響到拍攝，「但之後圍讀時，見到李明德投入感情的哭了好幾次，於是心軟了」。

開機拍攝6天裡，導演收到劇組的工作人員控訴李明德不尊重人，還為突然離開拍攝現場，讓大家聯絡不到，，最後他們只能決定和李明德終止合作，重新拍攝之前的戲分。

此外，有網友統計，李明德開播快半小時流量就有1100萬人民幣，稅後收入也有幾百萬，而且這還不算禮物收益。

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