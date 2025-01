翁倩玉參演Apple TV+美劇 搭日大咖男神西島秀俊

翁倩玉(右二)參與Apple TV+的黑色科幻喜劇「桑妮:AI管家」。圖/大大娛樂提供

旅日紅星翁倩玉(Judy Ongg)闊別15年,宣布將於2月15日一連2天在台北TICC舉辦「翁倩玉 2025 Thank You for Your Smile 演唱會」,74歲的Judy姐外表凍齡,近期更躍上國際,與日本 男星西島秀俊攜手演出Apple TV+的黑色科幻喜劇「桑妮:AI 管家」,兩人與拉希達瓊斯(Rashida Jones)飾演的AI女機器人「桑妮」,意外展開一連串奇遇。

影片來源:YouTube@fo3ne2con1

翁倩玉在「桑妮:AI管家」中,與以日片「在車上」獲得美國國家影評人協會最佳男主角獎的西島秀俊飾演一對母子,在兒子意外失蹤後,她與拉希達瓊斯飾演的媳婦「蘇西」從一開始的不合到逐漸瞭解彼此,雙方有不少對手戲。

翁倩玉說:「我的角色是傳統的京都女性,不太能接受美國媳婦,但蘇西又是她唯一的親人了。」她在拍攝過程中,確實與拉希達培養出好情誼,「她的表演很自然、真誠,我們還曾一起去爬過富士山呢」。