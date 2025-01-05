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啦啦隊女神李雅英被指極樂夜生活 小楓曝她私下真面目

記者林怡秀／即時報導
啦啦隊女神李雅英擁有高人氣。(圖／onepickent_official提供)
啦啦隊女神李雅英擁有高人氣。(圖／onepickent_official提供)

浪LIVE電豹女隊長小楓、草莓、語萱、Nia、諺諺和喬喬今出席由台灣流浪動物救援協會舉辦的貓狗認養斷捨離義賣活動，同為電豹女的韓籍成員李雅英日前被拍到1夜跑2攤，被形容是「極樂夜生活」，因時值韓國發生空難，李雅英也因此遭砲轟，隊長小楓替她澄清，表示李雅英只是出席活動和女孩們的聚會，對報導感到相當無奈。

李雅英當天被拍到先和師妹海莉去郵輪派對表演，結束後轉往東區一家水煙館酒吧，小楓表示，李雅英去郵輪單純只是因為工作，而她剛好在水煙館酒吧擔任DJ，李雅英只是去探她的班，現場還有其他電豹女孩在，「「其實成員們內心都很清楚，當下我有些內疚與小生氣，那天我們與李雅英一整天都在一起，就只是一個女孩子的聚會，我是當晚的DJ，她們就是來看看我，只是時間晚了一點而已。」

小楓透露李雅英私下非常自律，且滴酒不沾，連調酒都不碰，「我還問她為什麼都不喝，是不是她在假裝，她說她胃不好，真的不能喝」，新聞曝光後，她也沒有特別傳訊關心李雅英，「因為我們都知道是怎麼回事，這是我們的小默契，只有跨年的時候我們祝對方新年快樂」。

小楓(左起)、草莓、語萱、Nia、諺諺、喬喬出席貓狗認養斷捨離義賣活動。(圖／台...
小楓(左起)、草莓、語萱、Nia、諺諺、喬喬出席貓狗認養斷捨離義賣活動。(圖／台灣流浪動物救援協會提供)

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