啦啦隊女神李雅英被指極樂夜生活 小楓曝她私下真面目

啦啦隊女神李雅英擁有高人氣。(圖／onepickent_official提供)

浪LIVE電豹女隊長小楓、草莓、語萱、Nia、諺諺和喬喬今出席由台灣流浪動物救援協會舉辦的貓狗認養斷捨離義賣活動，同為電豹女的韓籍成員李雅英日前被拍到1夜跑2攤，被形容是「極樂夜生活」，因時值韓國發生空難，李雅英也因此遭砲轟，隊長小楓替她澄清，表示李雅英只是出席活動和女孩們的聚會，對報導感到相當無奈。

李雅英當天被拍到先和師妹海莉去郵輪 派對表演，結束後轉往東區一家水煙館酒吧，小楓表示，李雅英去郵輪單純只是因為工作，而她剛好在水煙館酒吧擔任DJ，李雅英只是去探她的班，現場還有其他電豹女孩在，「「其實成員們內心都很清楚，當下我有些內疚與小生氣，那天我們與李雅英一整天都在一起，就只是一個女孩子的聚會，我是當晚的DJ，她們就是來看看我，只是時間晚了一點而已。」