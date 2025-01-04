不滿被炒魷魚？ 男星爆料馬天宇片場耍大牌、遲到… 劇組怒反擊

李明德遭到「三人行」劇組「炒魷魚」。(取材自微博)

曾在「親愛的，熱愛的」、「玉骨遙」等劇演出的男演員李明德，近日突然在網上連發多條文，疑似開撕新劇「三人行」中的男一馬天宇，稱他拍片遲到、在片場耍大牌。對此，劇組出面反咬李明德才是耍大牌的人。

28歲的李明德在圈內知名度並不高，他近日參演新劇「三人行」，卻在開拍不久後被「炒魷魚」，他認為是男一馬天宇工作不認真，被戳破後反利用資本力量，踢他出局。

李明德於是在微博 開轟該劇「男一」，質問「為什麼全組圍讀的時候，某位男一號不在，那既然是全組圍讀，為什麼他可以搞特殊？」、「為什麼現場走戲的時候，他可以遲到四十分鐘，因為他流量大？粉絲多？」

最後，李明德直言，「到底是誰不想讓我出演趙左右這個角色？是導演嗎？還是你選角導演？還是某位知名男演員？還是你們背後有什麼不可告人的祕密？」認為自己被踢出劇組背後有黑幕。

對此馬天宇深夜一度回應李明德，「請多多關注和關心憂鬱患者以及躁狂患者」，但卻秒刪。隨後，馬天宇工作室發布正式聲明，表示馬天宇工作認真，否認李明德所說的一切。

「三人行」劇組官方微博也發聲明，卻是反咬李明德簽約後，沒有按照時間參加定妝、圍讀會，還多次無故離場、失聯，導致拍攝延誤，甚至暴力損壞飯店財物，種種違反合約的行為，讓劇組決定依法解除與李明德的合作。