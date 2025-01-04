韓星振永長住寶島2個月 竟被「這食物」收服

振永(左起)、李沐、宋柏緯因拍攝「那張照片裡的我們」成為好朋友。(記者吳致碩／攝影)

台韓愛情電影「那張照片裡的我們」由女星李沐、宋柏緯攜手人氣韓星振永主演，三人今天出席記者會。振永在台灣長住2個月，對台灣滷肉飯讚不絕口，還愛上炒水蓮，超級在地化。

李沐、宋柏緯、振永在片中共 譜三角戀，振永飾演跆拳道 教練、宋柏緯飾演吉他手、李沐則是攝影師。振永為拍片在台長住，大讚台灣真是好地方，尤其超愛台灣的威士忌，還去了宜蘭酒廠。他更大讚台灣的滷肉飯太好吃，吃都吃不膩，還有被炒水蓮征服，完全融入台灣生活。李沐、宋柏緯則盡地主之誼，請振永吃小籠包、麻辣鍋，李沐說：「我們出去都不用帶翻譯，靠翻譯軟體就可聊得很愉快。」

韓星振永最近主演韓版「那些年，我們一起追的女孩」，這次來台也有和台版的男主角柯震東見面。振永說：「我在台灣和柯震東見面的時候，他的父母也在，柯爸爸還有唱韓文歌給我聽！」振永這幾天就會回韓國，但很快又會回來，1月18日會在台灣舉辦粉絲見面會，會邀請李沐和宋柏緯兩人出席嗎？振永笑說：「如果是個人演唱會一定會邀請，但粉絲見面會有很多和粉絲互動的環節，會很害羞。」