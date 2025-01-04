我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

產地標「中國台灣」 微熱山丘：中國經銷商重新貼標

候任副總統范斯 昨動手術

韓星振永長住寶島2個月 竟被「這食物」收服

記者陳穎／即時報導
振永(左起)、李沐、宋柏緯因拍攝「那張照片裡的我們」成為好朋友。(記者吳致碩／攝影)
振永(左起)、李沐、宋柏緯因拍攝「那張照片裡的我們」成為好朋友。(記者吳致碩／攝影)

台韓愛情電影「那張照片裡的我們」由女星李沐、宋柏緯攜手人氣韓星振永主演，三人今天出席記者會。振永在台灣長住2個月，對台灣滷肉飯讚不絕口，還愛上炒水蓮，超級在地化。

李沐、宋柏緯、振永在片中共譜三角戀，振永飾演跆拳道教練、宋柏緯飾演吉他手、李沐則是攝影師。振永為拍片在台長住，大讚台灣真是好地方，尤其超愛台灣的威士忌，還去了宜蘭酒廠。他更大讚台灣的滷肉飯太好吃，吃都吃不膩，還有被炒水蓮征服，完全融入台灣生活。李沐、宋柏緯則盡地主之誼，請振永吃小籠包、麻辣鍋，李沐說：「我們出去都不用帶翻譯，靠翻譯軟體就可聊得很愉快。」

韓星振永最近主演韓版「那些年，我們一起追的女孩」，這次來台也有和台版的男主角柯震東見面。振永說：「我在台灣和柯震東見面的時候，他的父母也在，柯爸爸還有唱韓文歌給我聽！」振永這幾天就會回韓國，但很快又會回來，1月18日會在台灣舉辦粉絲見面會，會邀請李沐和宋柏緯兩人出席嗎？振永笑說：「如果是個人演唱會一定會邀請，但粉絲見面會有很多和粉絲互動的環節，會很害羞。」

宋柏緯在片中留起長髮造型，他笑說這長髮讓他想起大學時期：「這造型讓角色有非常多想像，尤其是眼鏡。」宋柏緯在片中也大秀自己唱歌的實力，他也透露將在1月24日在「SUB LIVE」開唱。 電影「那張照片裡的我們」預定今年秋天在台上映。

宋柏緯為了「那張照片裡的我們」以復古造型現身。(記者吳致碩／攝影)
宋柏緯為了「那張照片裡的我們」以復古造型現身。(記者吳致碩／攝影)
振永為拍攝台韓愛情電影「那張照片裡的我們」在台長住2個月。(記者吳致碩／攝影)
振永為拍攝台韓愛情電影「那張照片裡的我們」在台長住2個月。(記者吳致碩／攝影)
李沐今天出席「那張照片裡的我們」記者會。(記者吳致碩／攝影)
李沐今天出席「那張照片裡的我們」記者會。(記者吳致碩／攝影)

中共 跆拳道

上一則

SEVENTOEIGHT團名由來曝光 「他」遭跪求：賞我巴掌

延伸閱讀

中國沒Netflix還能看「魷魚遊戲2」？ 韓學者批沒羞恥心

中國沒Netflix還能看「魷魚遊戲2」？ 韓學者批沒羞恥心
看不到Netflix…中國「魷魚遊戲2」盜版猖獗 遭批沒羞恥心

看不到Netflix…中國「魷魚遊戲2」盜版猖獗 遭批沒羞恥心
韓星FTISLAND崔敏煥認「多次出入聲色場所」 不起訴原因曝光

韓星FTISLAND崔敏煥認「多次出入聲色場所」 不起訴原因曝光
徐若瑄傳出罹癌後首露面 談最新治療進度：生活仍要往前

徐若瑄傳出罹癌後首露面 談最新治療進度：生活仍要往前

熱門新聞

陳哲遠登湖南衛視跨年晚會。(摘自微博)

「偷偷藏不住」中國男星跨年忘拿麥克風 對嘴被抓包糗了

2024-12-31 11:15
劉亦菲主演的「玫瑰的故事」，堪稱是2024年爆款劇。(取材自微博)

劉亦菲回歸電視圈果然厲害… 憑「這部劇」勇奪多個年度第一

2024-12-29 07:00
劉德華在「旺角卡門」只圍一條毛巾，張曼玉則薄紗裡面一絲不掛。（取材自微博）

張曼玉一絲不掛「激凸」畫面流出 劉德華讚：真是性感

2024-12-14 01:28
李昀銳、孟子義因為「九重紫」雙雙暴紅。(取材自微博)

「九重紫」孟子義原來是富家女… 母曝選婿3條件 網：李昀銳都有

2024-12-28 21:33
Lisa（右二）和三公子（中）感情很好。(取材自Instagram)

BLACKPINK團員Lisa戀情檯面化 緋聞男友1舉動「超疼愛」

2024-12-31 03:20
麥語彤拍「鳳姐」被拐騙賣給茶室，慘遭關狗籠。圖／后花園影像製作提供

15歲女星拍戲遭性侵關狗籠 冷到神經麻木「虐照流出」

2024-12-10 15:35

超人氣

更多 >
4種病毒肆虐全美「假期後是高峰」 多州強制戴口罩

4種病毒肆虐全美「假期後是高峰」 多州強制戴口罩
劉詩詩拿掉婚戒了 並官宣有了「新身分」

劉詩詩拿掉婚戒了 並官宣有了「新身分」
吃得健康又價格划算 營養師去好市多常買這10項食品

吃得健康又價格划算 營養師去好市多常買這10項食品
新年4生肖財運非凡 鼠新興產業奪好成績、他在科技業發光

新年4生肖財運非凡 鼠新興產業奪好成績、他在科技業發光
冰風暴急凍美東恐達1周 將創14年來最冷1月

冰風暴急凍美東恐達1周 將創14年來最冷1月