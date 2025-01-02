金氏紀錄保持人 英求生專家「單挑荒野」 生吞蚯蚓止飢

「單挑荒野」中食物來源十分匱乏，艾德憑藉豐富求生經驗自製魚籠，試圖以漁獲對抗飢餓。(圖／Discovery頻道提供)

英國求生專家史塔佛（Ed Stafford）將重返荒野，帶領觀眾展開刺激的野外探險之旅，在Discovery頻道實境求生節目「單挑荒野」中，史塔佛獨自前往哥倫比亞、中國、非洲等全球各地，開啟為期10天的生存挑戰。

除了扛著攝影機，史塔佛身上沒有攜帶任何工具，必須在惡劣的環境尋找食物與水，搭建安全的棲身之地。在荒涼的大自然裡，可能遇到虎視眈眈的大型肉食動物，而不可控的森林大火也是危險因子。

史塔佛以860天徒步走完亞馬遜 河的壯舉成為金氏世界紀錄保持人，並曾在無人島上度過自給自足的60天。兩年前，他更造訪台灣挑戰合歡山脈及神仙谷，擁有豐富而顯赫的自我極限挑戰經歷。

影片來源：YouTube@Ed Stafford

在本季「單挑荒野」節目中，史塔佛的自我挑戰將從位於哥倫比亞與委內瑞拉邊境 的奧里諾科河（Orinoco River）展開。在他抵達當天，該國政府因野火延燒不斷而宣布緊急狀態 ，高溫和大火導致動物們行為異常，史塔佛一度與火勢僅相隔200公尺，嚴峻考驗他的生存能力。

隨著在荒野的時間增長，找不到食物來源的史塔佛逐漸失去熱量和體力，甚至因過度飢餓而試圖生吃蚯蚓。

幸運的是，憑藉著豐富的經驗，史塔佛終於在第4天成功用自製的魚籠，勉強捕獲了一些零星的漁獲。食物匱乏的情況直到第7天才出現一絲轉機，史塔佛決定前往河道較寬的下游區域，狩獵體型較大的動物。

他設置了一組巧妙的套索，並以魚肉作為餌料，成功捕捉到一條體型不小的凱門鱷。