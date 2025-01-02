黑馬韓劇「家族計畫」超好評 裴斗娜曝柳承範有異樣

「家族計畫」主演群接受訪談。（圖／friDay影音提供）

韓國短篇黑色喜劇「家族計畫」主演群跨海受訪影片大公開，裴斗娜笑稱劇中很多橋段「不知道自己在幹嘛」，還爆料柳承範會燒香驅除不好的能量，更笑讚羅門帥氣、可愛卻「好像螺絲鬆掉了」逗笑全場。

影片來源：YouTube@friDay

由三大演技派老戲骨裴斗娜、柳承範、白潤植，搭配新生代演員羅門、李受炫主演的2024年末黑馬神劇「家族計畫」，描述逃離特務機關的特殊能力者們偽裝成一家人，面對威脅生存的犯罪分子與組織的追殺，用與眾不同的方式消滅對手的故事。

本劇開播後旋即以奇特設定、明快節奏、精彩細膩的武打及畫面呈現、幽默又溫馨的劇情迅速吸引觀眾目光，由於劇末尚有謎團未解，台韓粉絲紛紛敲碗期待再推第二季，不僅被譽為是韓國OTT平台Coupang Play的年度第一好戲，在台灣更是friDay影音2024年度自開播後首月觀看人數攀升最快的韓劇 ，漲幅成長近120%，榮登平台12月戲劇類收視冠軍寶座。

friDay影音也公開主演群跨海向台灣觀眾問候的受訪影片。裴斗娜飾演本作的核心人物「英秀」，身懷駭入他人大腦竄改感知、記憶與認知的特殊能力。她坦言：「對我來說真的就是挑戰」，因為這個角色本身完全不會表現出感情，但在駭入他人大腦時又會同樣感受到對方的痛苦，所以在表演時要去掉感情、感受痛苦，不用表情就用眼淚來呈現，「這種事對我來說是最大的冒險」。

在聊到拍攝空檔的休息時間時，「媽媽」裴斗娜笑道「兒子」羅門真的很熱情，非常投入在劇中角色，「所以總是好像螺絲鬆掉一樣」，隨即解釋：「當然他現在是正經打扮的男孩，是帥氣的小夥子，但在現場是很可愛、很討人喜歡的」。「爸爸」柳承範一聽立刻補充說「女兒」李受炫也很可愛、「爺爺」白潤植戲裡戲外都很風趣幽默，裴斗娜聞言冷不防忽然爆料：「承範每次覺得現場不對勁的話，就會一邊燒香，一邊說『這裡有不好的能量』。」逗笑全場。