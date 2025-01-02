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「魷魚遊戲2」破紀錄 6800萬觀看數登全球榜首

中央社台北2日電
「魷魚遊戲2」自去年12月26日上線短短4天就湧進6800萬觀看次數，登上全球熱門影集榜首，更破紀錄成為Netflix史上新劇開播的最佳成績。(美聯社)
「魷魚遊戲2」自去年12月26日上線短短4天就湧進6800萬觀看次數，登上全球熱門影集榜首，更破紀錄成為Netflix史上新劇開播的最佳成績。(美聯社)

影集「魷魚遊戲2」還沒上線就引發話題，該劇自去年12月26日上線短短4天就湧進6800萬觀看次數，登上全球熱門影集榜首，更破紀錄成為Netflix史上新劇開播的最佳成績。

「魷魚遊戲2」不管是故事選角或是劇集裡的殺人遊戲都讓人印象深刻，影集宣傳選在美國紐約、泰國曼谷、台灣高雄打造劇中經典畫面，有沉浸式劇場體驗，也有超大「英熙娃娃」現身海港，讓觀眾產生共感和興趣。

「魷魚遊戲」第1季在2021年上線後迅速風靡全球，據Netflix官方新聞稿指出，「魷魚遊戲1」上線28天內，觀看時數就破16.5億小時，觀看用戶逾1.42億，更在全球94個國家當中的Netflix Top 10榜單當中排名第1。

延續第1季的成功，「魷魚遊戲2」在3年後上線，據Netflix統計，去年12月26日上線的「魷魚遊戲2」僅以4天就湧進6800萬觀看次數，暫居第1名的同時也創下全新紀錄，成為Netflix史上新劇開播的最佳成績。

「魷魚遊戲」反映當代激烈競爭與社會縮影，以韓國兒時遊戲為背景，將所有元素如藝術、音樂、時尚和遊戲，轉化為全球文化與熱潮。導演黃東赫也曾受訪表示「魷魚遊戲」第2季和第3季是一起拍攝，希望可以盡快跟觀眾見面。

魷魚遊戲 Netflix 泰國

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