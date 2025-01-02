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蕭薔戴21克拉鑽石登跨年晚會 扶陳德容駁「后不見后」

記者趙大智／專訪
蕭薔佩戴共21克拉鑽石出席盛會緬懷瓊瑤。(圖／珍世美學提供)
蕭薔佩戴共21克拉鑽石出席盛會緬懷瓊瑤。(圖／珍世美學提供)

蕭薔日前以一襲白色低胸蕾絲禮服搭21克拉鑽石，在東方衛視跨年晚會跟陳德容合唱「一簾幽夢」，陳德容一個踉蹌差點跌倒，她伸手去扶成為熱焦。蕭薔接受本報系專訪時搞笑說：「難不成要推她？」在休息室陳德容回憶：「我跟林瑞陽這樣對妳，妳對我們壞是應該的。」講的是蕭薔歇斯底里把義肢擱桌上的經典橋段。

為了緬懷已逝瓊瑤，「綠萍」蕭薔跟28年前合作「一簾幽夢」的「紫菱」陳德容合體，劇中親姊妹都愛上「楚濂」林瑞陽，林瑞陽只愛陳德容，卻娶了車禍斷腿的蕭薔。能接演瓊瑤連續劇，蕭薔坦言像一場夢，「我從小就愛瓊瑤小說，從未想到有一天會變成書裡的角色，活在她的故事裡」。

為了詮釋斷腿的芭蕾舞者，蕭薔天天用醫用繃帶纏腿，腳跟死死貼著大腿 10個小時，拄拐杖前行。戲裡兩個最愛陳德容、林瑞陽都背叛她，雙重打擊痛苦不堪。這回碰到陳德容，兩人聊到當年糾葛，蕭薔才會說：「我整你們可整得痛快了！」

當年夏玉順領軍「夏家班」，蕭薔、陳德容雖為同門但各領風騷，戲殺青後幾乎未有聯絡，連彩排都各唱各的，直到正式登場才真正合體，難免有「后不見后」解讀，但蕭薔否認，她跟陳德容後台聊天，也有默契避談瓊瑤以免感傷，「很謝謝瓊瑤阿姨，讓我可以在台上唱首歌給她聽」。

為這場盛會，蕭薔準備6套禮物，經過團隊投票，選出白色蕾絲盡現45公斤的螞蟻腰，經紀人讚嘆「那尺寸只有妳塞得下」。6克拉項鍊、15克拉鑽戒是她私藏，耳環意外跟禮服的花紋一模一樣，重點是團隊提醒「舞台的光超利超可怕，會原形畢露」，而她站上去之後散發氣場和光芒，獲封「絕世美人」。

在後台蕭薔碰到演唱「庭院深深」的歌手蔡琴，悄悄靠近她身邊哼一句「讀你千遍也不厭倦」，蔡琴回頭驚說：「妳居然會唱！」隨即考下去：「讀你的感覺？」蕭薔接唱：「像三月。」蔡琴很滿意：「真的會唱！」當場給過。

蕭薔在東方衛視跨年春晚演唱。(圖／珍世美學提供)
蕭薔在東方衛視跨年春晚演唱。(圖／珍世美學提供)
蕭薔(左)和陳德容在「一簾幽夢」愛上同一個男人。(圖／摘自微博)
蕭薔(左)和陳德容在「一簾幽夢」愛上同一個男人。(圖／摘自微博)
蕭薔手上戴的鑽戒有15克拉。(圖／珍世美學提供)
蕭薔手上戴的鑽戒有15克拉。(圖／珍世美學提供)
蕭薔在「一簾幽夢」是悲劇角色「綠萍」。(圖／珍世美學提供)
蕭薔在「一簾幽夢」是悲劇角色「綠萍」。(圖／珍世美學提供)
蕭薔(左)和陳德容合體唱「一簾幽夢」。(圖／摘自東方衛視)
蕭薔(左)和陳德容合體唱「一簾幽夢」。(圖／摘自東方衛視)
陳德容也是絕美現身。(圖／摘自微博)
陳德容也是絕美現身。(圖／摘自微博)

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