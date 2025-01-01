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寶總情歸何處有譜？ 「繁花」終極結局 他倆浪漫重逢…

娛樂新聞組／即時報導
寶總(左)與汪小姐終於在2000年重逢。(取材自微博)
寶總(左)與汪小姐終於在2000年重逢。(取材自微博)

香港導演王家衛首次監製兼執導的電視劇「繁花」，去年播出後暴紅，由胡歌飾演的寶總，最後和三位女主角失散、沒有一人終成眷屬，讓不少觀眾揪心。近日，適逢「繁花」播出一周年，王家衛聚集主要演員拍攝「好久不見」周年紀念短片，劇中寶總與其中一位女主角重逢，似乎成為「繁花」終極大結局。

「繁花」中，胡歌和三位女主角唐嫣、馬伊琍、辛芷蕾皆有精采對手戲，但最後沒有和任何一個人「有情人終成眷屬」，這樣的結局是許多劇迷心中的殘念。近日，王家衞製作長達18分鐘的短片「好久不見，劇中除了和唐嫣飾演的汪小姐重逢，也交代了「玲子」、「李李」的後來發展。

「繁花」結局中，寶總與汪小姐原本相約在1994年跨年夜見面，卻因錯失相約地點，未能在人海之中重逢。「好久不見」將時間推延至2000年，適逢王家衛電影「花樣年華」於上海舉行首映，寶總記得汪小姐在「阿飛正傳」裡最喜歡張曼玉，特意請朋友找來簽名照，更在首映上遇上汪小姐。

寶總與汪小姐久別重逢，二人的眼神裡流露千言萬語，就成為口中一句「好久不見」，兩人最後在踏入2000年的年關裡合影，並約定下次再見。雖然寶總和汪小姐情愫仍一貫含蓄，但還是消除劇迷懸了一年的遺憾。

除了汪小姐，「好久不見」也交代了「玲子」、「李李」的近況。馬伊琍飾演的「玲子」把「夜東京」從上海開到了日本，推出的上海本幫懷石，從開張就一座難求，風生水起。

而辛芷蕾扮演的「李李」最後做回真實身分「陳珍」，畫面並帶到她穿著俐落黑洋裝，戴著寶石項鍊的美豔自信。

「玲子」把「夜東京」從上海開到了日本，十分成功。(取材自微博)
「玲子」把「夜東京」從上海開到了日本，十分成功。(取材自微博)

繁花 馬伊琍 胡歌

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