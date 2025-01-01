不藏了…昆凌對周杰倫愛稱曝光 周董驚喜大禮粉絲樂瘋

昆凌回顧2024十分充實。圖／摘自IG

天王周杰倫 和愛妻昆凌結婚10年，育有2女1子，2024的最後一天昆凌在社群回顧1年來的體驗，更甜蜜曝光私下喊周董的暱稱「阿Chou」，成為年末最大閃光彈公布；而周董也公布與愛徒派偉俊的新歌，並以浪漫歌曲放閃。

昆凌以信件格式回顧自己的2024年，她回想1月在巴黎感受溫暖的冬日陽光，是這年第一抹能量；2月則和家人團聚過新年，更感性說：「無論在哪裡，有家人就有溫暖」。

3月與好友齊聚墨爾本，且劉畊宏夫妻也來了；4月時隨老公周董前往日本 巡演，還遇上櫻花季，「牽著他的手走過飄滿櫻花花瓣的街道，承諾今年冬天還要一起回到日本滑雪。不同的季節、不同的風景，卻一樣令人難忘」。

5月母親節時，昆凌笑說收到寶貝親手做的禮物，讓她感動到紅了眼眶；6月她替2個孩子生日、7月全家人去度假，走訪杜拜、希臘、義大利 ，同時也朝聖卡布里島的藍洞。

8月昆凌迎來31歲生日，她上演追鯨大冒險；9月她替媽媽慶生；10月她為爸爸準備生日驚喜，留下屬於父女的珍貴回憶。

11月時，她和好友飛往倫敦工作，還順便開啟歡樂的girls‘ trip，「辛苦爸比在家帶娃半個月，回家得好好獎勵他」。至於12月，她陪伴周董完成4場大巨蛋演唱會，而夫妻倆也帶著孩子們實現年初的約定，一起去北海道滑雪。