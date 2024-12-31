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陳德容滑跤蕭薔出手 東方衛視跨年晚會緬懷瓊瑤

記者趙大智／即時報導
俞小凡（右）和金銘唱「婉君」。圖／摘自東方衛視
俞小凡（右）和金銘唱「婉君」。圖／摘自東方衛視

瓊瑤去年12月4日辭世，享壽86歲，中國各家衛視跨年晚會紛紛緬懷瓊瑤，東方衛視網羅大小「婉君」俞小凡、金銘以及「一簾幽夢」姐妹「綠萍」蕭薔、「紫菱」陳德容，其中陳德容唱到「徒留一簾幽夢」時差點滑跤，蕭薔還伸手要扶；湖南衛視則有蘇有朋黃曉明合體，另新版小燕子黃奕現身浙江衛視，3場不約而同演唱還珠格格主題曲「當」。

影片來源：聯合新聞網

瓊瑤1989年前往中國開啟兩岸合拍戲契機，從1990年的「六個夢」系列、「蒼天有淚」，1998年播出的「還珠格格」，創下驚人的收視奇蹟，原本名不見經傳的趙薇暴紅，訪台環島之旅大受歡迎，該劇也捧紅林心如、蘇有朋、范冰冰，重播、翻拍不斷，今年還登上Netflix，「瓊瑤現象」至今不墜。

其中「六個夢」的「婉君」，正由昨晚現身的俞小凡、金銘主演，立委高金素梅當年演俞小凡身邊丫嬛。金銘當年演出時才8歲，如今44歲依舊童顏，她和俞小凡長達34年未見，兩人感嘆以前聯繫不似如今方便，俞小凡哽咽承認近鄉情怯。

蕭薔（左）和陳德容小露性感，重現當年「綠萍」與「紫菱」。圖／摘自東方衛視
蕭薔（左）和陳德容小露性感，重現當年「綠萍」與「紫菱」。圖／摘自東方衛視

這段懷念瓊瑤的「翩然有你」由蔡琴演唱瓊瑤和劉家昌的曠世名曲「庭院深深」拉開序幕，接著俞小凡和金銘分別以白、藍裝扮合唱「婉君」，歌聲和外型同樣溫婉怡人。

蔡琴獻唱「庭院深深」。圖／摘自東方衛視
蔡琴獻唱「庭院深深」。圖／摘自東方衛視

1996年版的「一簾幽夢」也是瓊瑤劇經典，「綠萍」蕭薔和「紫菱」陳德容劇中為了搶「楚濂」林瑞陽頭破血流，時隔28年，兩人雙雙微露酥胸同場合唱「一簾幽夢」，蕭薔不愧獅子女王冷靜霸氣，陳德容下樓時一度踩滑踉蹌，蕭薔立刻伸出左手扶她腰，有種姐妹情深感，以往的劍拔駑張已不復見，雙姝魅力襲捲全場。除了4位「瓊女郎」，最後還加上胡夏等藝人大合唱「還珠格格」主題曲「當」。

陳德容（右）滑了一下，蕭薔伸左手去扶。圖／摘自東方衛視
陳德容（右）滑了一下，蕭薔伸左手去扶。圖／摘自東方衛視

蘇有朋與黃曉明登湖南衛視跨年晚會，排在接近倒數時刻，蘇有朋獻唱「還珠格格」片尾曲「雨蝶」時瞬間眼泛淚光，事實上，自瓊瑤離世後，他每回獻唱此曲總是唱到淚光閃閃，一度受訪提到在「還珠格格」扮演五阿哥、「情深深雨濛濛」中演杜飛，對他而言，兩部作品都是他生命中非常重要的篇章，瓊瑤這個名字、對他的關聯，是他青春的一部分。隨後他和黃曉明合唱「當」。此外，王耀慶除參加央視跨年晚會，也於湖南衛視亮相演唱新歌「嘿！福！放！」。

瓊瑤 蘇有朋 黃曉明

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