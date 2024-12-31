全台跨年最辣還是她 安心亞穿吊帶襪花式開腿

安心亞跨年造型相當火辣。圖／中視提供

已經多年榮登跨年 晚會收視冠軍的「全台最辣」安心亞，今年再度在「2025共創新城・閃耀竹夢大新竹跨年晚會」挑戰自己，以金髮、低胸、熱褲、網襪、吊襪帶的「緋紅女神」全新造型登場，13分鐘快歌組曲勁歌熱舞，安心亞除了在地板上展現各種花式開腿，還在一個「立方體多元面向鋼架」上攀爬穿梭，性感迎接即將到來的「金蛇年」。

繼前年的「黃金奶」和去年連身鏤空馬甲、無法穿安全褲的噴火造型後，安心亞今年再度將跨年演出獨家獻給大新竹，還加碼送上大禮：首唱睽違4年的新歌「Maybe We Can」。擁有108公分逆天長腿的她，帶著穿高跟鞋的男舞者獻上各種花式開腿，挺腰、夾大腿、在地板上跪爬，令人看了血脈賁張。

一開場，安心亞帶著在「立方體多元面向鋼架」鋼架中現身舞台演唱「來追我男友吧」，一曲唱畢她轉身脫掉紅色短外套，露出性感低胸內在美，與8女6男舞者被關進可翻面、可旋轉的鋼架中；這套全身Diesel裝扮，最大亮點是在上衣、熱褲和網襪之間都繫著讓人充滿遐想的吊襪帶，安心亞演唱「愛得起」時，鋼架翻轉秀出大愛心，她大開M字腿，還像蛇一般蜿蜒上3公尺高的鋼架頂端，傲視全場。

安心亞在演唱「靚仔」前又套上帥氣黑色短外套，在「chillaxing」時轉身背對觀眾，蜜桃臀緩緩地畫了一圈，引發台下驚呼不斷；除了歷年經典歌曲，安心亞近年都會挑選她喜歡的歌手作品重新演繹，今年她選了田柾國的「Seven」，帥氣地到延伸舞台邊唱邊跳：「我超愛這首歌，而且我相信很多人都耳熟能詳，可以跟著一起唱。」