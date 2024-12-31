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4大韓團登日本「紅白」 全體「白衣X黑絲帶」致哀空難

記者李姿瑩／即時報導
TWICE用服裝展現心意。圖／翻攝自NHK
TWICE用服裝展現心意。圖／翻攝自NHK

南韓4大夯團TWICE、LE SSERAFIM、ILLIT和TOMORROW X TOGETHER今晚登上日本跨年特別節目「紅白歌合戰」，分別代表紅白2隊熱鬧唱跳。他們這次不約而同在出發前先道歉，希望南韓民眾能包容他們在國難哀悼期不得不出國演出。

南韓因為濟州航空失事，舉國陷入巨大哀傷，年末所有頒獎典禮、大型跨年表演和直播等活動全部取消、延期。ILLIT經紀公司用3國語言發文，表示她們內心同樣傷痛，但要出席「日本唱片大賞」和「紅白歌合戰」，還望各家見諒。ILLIT也在「日本唱片大賞」演出中別上黑絲帶，象徵心繫空難。

TWICE今晚以白色造型服裝登上「紅白」，胸前別上黑絲帶，她們同樣事先對罹難者致上深切哀悼，「我們對遭受無法形容的痛苦的遺屬們表示誠摯的慰問，對於已經確定的海外日程，我們將懷著哀悼的心情進行」。

TWICE用服裝展現心意。圖／翻攝自NHK
TWICE用服裝展現心意。圖／翻攝自NHK

LE SSERAFIM同樣以白色服裝配上黑絲帶，表示「思念之情始終與受難者同在」，TOMORROW X TOGETHER則是說：「我們以沈重的心情準備已經安排好的演出，我們會抱著哀悼的心情站在舞台上。」

LE SSERAFIM演出時別上黑絲帶。圖／翻攝自NHK
LE SSERAFIM演出時別上黑絲帶。圖／翻攝自NHK

這4組韓團是今年NHK請來刺激收視率的特效藥，電視台對每年不停下滑的收視數字相當傷腦筋，為此甚至說服從未上過「紅白」的日本搖滾天團B'z獻出第一次，希望加上米津玄師、冰川清志等話題歌手，能吸引觀眾群「在家看電視」。

TWICE用服裝展現心意。圖／翻攝自NHK
TWICE用服裝展現心意。圖／翻攝自NHK
LE SSERAFIM演出時別上黑絲帶。圖／翻攝自NHK
LE SSERAFIM演出時別上黑絲帶。圖／翻攝自NHK

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