趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我

趙露思壓力太大生重病，目前靜養中。圖／摘自趙露思工作室微博

中國當紅女星趙露思 驚傳病倒，27日其工作室發聲證實她18日因身體不適就醫，目前停工療養中。中國狗仔「劉大錘」及另一博主「八圈李元芳」皆陸續爆料趙露思病情嚴重，指趙露思罹患神經系統疾病，目前無法行走說話，等於是失語症 ，更有消息指出160公分的她體重只剩38公斤，瘦成了皮包骨。

今日又有自稱她好友的網友爆料，聲稱趙露思曾在2019年4月遭到前經紀公司老闆辱罵、毆打。身為趙露思好友的演員朱銳，更是發文公開相關內幕，同時曝光與趙露思的對話內容，截圖中趙露思更直接向好友說「救救我」，再度引爆話題。

趙露思本月18日就醫，虛弱癱坐在輪椅上的照片則是在27日流出，推測與朱銳的對話應是在她入院期間所發生，朱銳在貼文中分享與趙露思對話截圖，趙露思詢問她「妳來杭州嗎」，被問到方便何時過去時，又馬上回答「現在」、「今天可以嗎」，最後朱銳表示當晚有一班飛機，趙露思則是急著回應「好，救救我」。