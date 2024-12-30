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曾涉性騷爭議… 央視資深主持人朱軍有望重返春晚舞台

娛樂新聞組／即時報導
央視知名主持人傳出有望重返春晚舞台。(取材自微博)
央視知名主持人傳出有望重返春晚舞台。(取材自微博)

隨著農曆春節的腳步逼近，2025春晚嘉賓名單成為眾人關注焦點，其中，以央視知名主持人朱軍討論度最高。眾所周知，曾連續21年主持央視春晚的朱軍，於2018年陷入性騷擾緋聞，被迫退出主持行列，如今傳出有望重返舞台，讓不少觀眾感到驚喜萬分。

2025年春節聯歡晚會的籌備工作近日拉開序幕，今年共有重慶、武漢、拉薩、無錫等四地分會場，而主創團隊包括總導演于蕾，副總導演趙大治等。網上亦傳出嘉賓名單，包括岳雲鵬、楊紫、秦嵐、趙麗穎、任嘉倫、王俊凱、吳磊、白敬亭、楊冪等，但未獲官方證實。

今年的主持陣容同樣引起觀眾高度關注，其中，最引人注目的當屬朱軍。

對於老一輩觀眾而言，朱軍可說是春晚記憶中不可抹滅的一部分，只要他一張口，那濃濃的年味兒就迎面襲來。但2018年，朱軍被一名自稱央視實習生的「弦子」公開指控性騷擾，讓他的形象一夜之間跌入谷底，並退出春晚舞台。直到2022年二審勝訴，才還了朱軍清白。

這些年，朱軍雖未在春晚亮相，卻並未遠離主持事業，2020年他還擔任了湖北衛視新春盛典晚會的主持人。

如今，隨著朱軍重返春晚舞台的消息傳出後，許多觀眾紛紛表示希望能夢想成真，還有人直指，「有朱軍就看」、「老一輩主持人才是春晚門面」。

除了朱軍，另一位資深主持人董卿的名字也出現在主持人邀請名單中。據悉，董卿一向以優雅大方、沉穩幹練的主持風格深受觀眾喜愛。

性騷擾 楊冪 緋聞

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