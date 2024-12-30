台男星超狂背景曝光 竟是知名牛肉麵第3代傳人

主唱劉正(右)、吉他手翔煜組成雙人組合「Theseus忒修斯」。圖／抓馬文化提供

主唱劉正、吉他手翔煜組成雙人組合「Theseus忒修斯」，近來推出單曲「難以感受幸福的人」，以貼近生活的方式，回應當代年輕人在快速變遷的時代下對幸福的疑問與渴望，延續團體一貫真誠且深刻的創作理念。

團名忒修斯典故來自希臘神話故事，是傳說中火神的後代、也是雅典國王，而2位團員來頭不小，劉正是新北知名牛肉麵第3代傳承人，從小耳濡目染；翔煜則是音樂廠牌「奧少年 Shabby Boyz CO., LTD.」的共同創辦人，旗下包含艾蜜莉 AMILI、林潔心、Quanzo、Peatle等眾多嘻哈歌手，兩人以截然不同的背景與思維碰撞出感性與理性的火花。

Theseus忒修斯今年9月完成首次日本 音樂節演出，是成團以來第一次在非中文的區域表演，劉正說：「雖說語言不通是個障礙，但我用中文寫了很多大字報，希望可以讓日本樂迷感受我們的誠意。」他們還分送台灣的鳳梨酥和乖乖，想用美食好好行銷台灣，其中乖乖是巧克力口味，「相較於我們自己常吃的椰香和五香口味，我想巧克力是全球大眾都能接受的好滋味」。