日本大導嘉義拍片1個月 親讚「台灣這2點」日本輸了

導演片山慎三很開心可以在台灣完成新作「雨中的慾情」。圖／光年映畫提供

日本 導演片山慎三執導新片「雨中的慾情」於嘉義拍攝，更把成田凌、中村映里子、森田剛、竹中直人全部帶到台灣long stay長達1個月。日前導演接受台灣媒體連線訪問，他坦言會選擇到嘉義拍攝，是因為原作背景設定70到80年代，「日本走到哪都是柏油路，嘉義很有昭和時代氛圍。」感激台灣讓他完成這部電影。

影片來源：YouTube@Light year Images光年映畫

「雨中的慾情」改編自日本國寶級漫畫家拓植義春同名短篇異色漫畫，由於原作故事背景是日本70、80年代，片山慎三希望能夠重現漫畫當中的氛圍，但如今的日本走到哪都是柏油路和水泥，而遠在海外的台灣反而能拍出昭和感，加上監製厨子健介曾在台灣拍短片，因此毅然決然赴台拍攝。

片山慎三一開始在台遍尋取景地，嘉義民雄鬼屋、金門他都曾親自走訪，最後在嘉義大林鎮萬國戲院主理人江明赫的幫助下，最後決定主要場景都在嘉義拍攝，浴缸戲跟戰爭戲則在台南影視基地完成。但是片中的戰爭場面就是被金門的炮台、坑道所啟發，跟原著不同，是台灣給他的靈感。

片山慎三談到台灣就很開心，更直呼台灣的便當又熱又好吃「在日本通常是拍攝告一段落才吃，台灣則是時間到了就要放飯，導演也都配合，讓大家吃熱騰騰的飯。」他更大讚台灣的工作人員們都開心又配合，即使拍攝辛苦，大家也完全沒有怨言，但在日本拍攝可能不見得能這麼配合。