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任內與台斷交 卡特當年爆伊朗人質危機 致連任輸雷根

濟洲航空失事傷亡慘重 「RM」等韓綜全部停播

記者李姿瑩／即時報導
MBC電視台直接取消晚間頒獎典禮。圖／摘自MBC
MBC電視台直接取消晚間頒獎典禮。圖／摘自MBC

南韓年末不平靜，濟州航空29日降落意外造成179人傷亡，各家電視台皆以快訊處理，隨後陸續宣布暫停晚間綜藝節目播出。MBC電視台本來要舉辦年末演藝大賞頒獎典禮，不得已先從紅毯喊卡，最後直接宣布典禮取消，其他家的頒獎典禮和年末演出可能都將比照辦理。

南韓不久前才因為戒嚴造成社會動盪，如今又發生空難造成上百個家庭破碎，人民悲痛不已。MBC「2024演藝大賞」率先取消後，MBC「蒙面歌王」、KBS「兩天一夜」、SBS 「Running Man」等綜藝節目皆宣布晚間停播一次，隔天的「MBC演技大賞」和跨年夜的「MBC歌謠大祭典」則還在研議是否如期播放。

電視台目前把時段全部用來播報空難搜救進度，民眾都可以理解此時不宜歡樂慶祝。但仍有粉絲希望頒獎典禮類型的活動可以延後補辦，希望可以看到喜歡的藝人得獎。

而全台許多縣市都有邀請韓星參與跨年演唱會，包括新北市的Super Junior-L.S.S.和台中的MAMAMOO輝人、台南的2PM李俊昊等歌手，目前演出行程都如期舉行，明後2天就會陸續抵達台灣。

跨年 南韓 濟州航空

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