「九重紫」孟子義原來是富家女… 母曝選婿3條件 網：李昀銳都有

李昀銳、孟子義因為「九重紫」雙雙暴紅。(取材自微博)

憑藉黑馬劇「九重紫」暴紅的大陸女星孟子義，可說是名利雙收，不只連接8個代言，粉絲也大漲逾百萬。其實，孟子義是個不折不扣的「白富美」，家境十分富裕，她的媽媽從不擔心她的事業，反而希望她趕快找對象，更曾在綜藝中大談「選婿條件」。有網友打趣稱，「李昀銳全部符合」，並大喊兩人「就地結婚」。

李昀銳、孟子義在「九重紫」中喜強強聯手，幸福恩愛，被封為「昭昭墨墨」CP，現實生活中，不少粉絲也希望兩人假戲真做，變成一對戀人。

近日，有網友挖出，孟子義媽媽曾在綜藝節目中談到希望女兒趕快找男朋友，並稱對方年紀可以小她一歲或大她七、八歲，選女婿標準是「有責任心、有擔當、有智慧」，還說人品比顏值更重要。

據悉，孟子義現年29歲，李昀銳則是28歲，而李昀銳雖不是典型的大帥哥，但個性踏實、認真懇切，可說完全符合孟媽媽開出的條件，讓不少網友直呼兩人真的很相配。

其實，孟子義家境寬裕，在綜藝「女兒們的戀愛4」中，孟子義居住的北京豪宅首次曝光，屋內的紅木家具盡顯貴氣。據傳孟子義父親是以房地產 起家，投資 眼光非常精準，甚至還建立慈善基金會回饋社會。

但孟子義也因家境富裕受到流言影響，當年演「陳情令」中的溫情一角時，就被傳「帶資進組」，一度引發爭議。