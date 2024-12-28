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趙露思壓力大到患憂鬱症？ 曾公開吐露非常不快樂 「想退出演藝圈」

娛樂新聞組／即時報導
當紅女星趙露思承受極大壓力，被爆出罹患憂鬱症。(取材自微博)
當紅女星趙露思承受極大壓力，被爆出罹患憂鬱症。(取材自微博)

大陸人氣小花趙露思近日突然傳出健康出問題，不僅微博被鎖住，微博更曝光他坐輪椅就醫照片，並爆出她罹患神經系統疾病，已無法說話和行走，1體重更只剩38公斤，瘦成皮包骨。另有消息指出，趙露思除了身體出狀況，心理也因長期輿論壓力罹患憂鬱症。據悉，趙露思曾在綜藝節目中吐露「想退出演藝圈」的心情。

眾所周知，趙露思近期忙於拍攝新劇「戀人」，但其實她因為健康問題，已經10天沒有進劇組，趙露思工作室也發文證實她因身體不適就醫，目前療休養中。先前傳出她罹患神經相關病毒，但據知名狗仔劉大錘爆料，她罹患了憂鬱症。

劉大錘透露，趙露思對於演藝事業有著極高要求，她進組拍攝「戀人」，發現跟原本劇本不一樣，想要修改卻遭到導演、製作人反對，加上「珠簾玉幕」成績不如同檔期虞書欣的「永夜星河」、這半年來一直被外界質疑整容，在種種壓力下，身心不堪負荷，罹患重度憂鬱症。

其實，趙露思身體出現狀況早有端倪，除了父母進組陪伴她拍戲外，早前她也已將兩隻愛犬託付給好友魏笑照顧，應該是知道自己身體狀況。此外，「戀人」劇組傳目前已經暫停拍攝，且遣散工作人員，要等到過年後才決定是否復拍。

有網友挖出趙露思昔日在綜藝節目中曾自爆，「有一段時間我非常不想拍戲，非常不想做這一行，真的很不快樂。」讓不少粉絲相當心疼。

此外，據悉趙露思經紀公司老闆吳曉珍近日正外出旅遊，不少粉絲氣到大罵，明明知道趙露思的病情嚴重，卻照常出門遊玩，批評她根本是個失職的老闆，喊話工作室出來給個交代。

趙露思 憂鬱症 微博

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