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買酒莊、買公司都留不住小燕子 趙薇狠斬變調婚姻

記者李姿瑩／即時報導
趙薇(左)和黃有龍情已逝。(圖／摘自微博)
趙薇(左)和黃有龍情已逝。(圖／摘自微博)

中國女星趙薇28日無預警宣布離婚，她發出聲明切割富商老公黃有龍，原來兩人早已形同陌路。

趙薇聲明表示：「我多年前已正式與黃先生離婚，我們的婚姻關係在法律上早已解除。任何關於他的事件、言論或新聞報導都與我無關。我懇請各方承認這些事實，避免將我捲入虛假的關聯或無根據的報道。」

以「還珠格格」中「小燕子」一角紅遍兩岸的趙薇，2008年與富商黃有龍結婚，婚後育有一女。她從演員轉型當導演，為了老公送她的法國酒莊，她也努力進修紅酒知識。但造化弄人，黃有龍2020年被爆出債台高築，日前更被指拖欠一間公司港幣7.53億元（約9429萬美元）。

雖然他們夫妻倆婚後時常熱心公益，但2017年他們創立的「龍薇傳媒」因收購糾紛，遭中國證券監督管理委員會警告，被裁定禁入5年證券市場。當時黃有龍還在微博和趙薇互相示愛，但隨著2021年趙薇疑似被官方封殺，事業斷崖式終止，夫妻倆的感情早就已經回不去。

黃有龍2017年被爆是司機出身，又面臨事業挫折，當時他曾向趙薇示愛，「能和妳在一起是我天大的福分」、並強調「很多事情妳不知情，也從不過問」，同時提到自己拚收購文化類公司是想支持妻子事業更上層樓。趙薇親自回應：「謝謝你沒愛錯我，我一生問心無愧！」

豈料這是他們夫妻最後一次公開在網路上互動，沒多久後趙薇悄悄刪光微博中有老公身影的合照，留下來的照片中和「五阿哥」蘇有朋的合照更多。粉絲多半認同趙薇的演藝才華，希望她切割老公後可以復出，無論是拍戲或演戲，不少人都期待能看到「小燕子」重回螢光幕前。

 

趙薇 證券 微博

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