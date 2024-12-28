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中居正廣被爆疑性侵電視台女職員 官網發文道歉

中央社東京28日專電
中居正廣。(擷自Instagram@kinsuma18_tbs)
中居正廣。(擷自Instagram@kinsuma18_tbs)

日本國民男團SMAP出身的綜藝天王中居正廣被媒體爆料去年6月疑似性侵一名20多歲的富士電視台女員工，後來支付了巨額和解金。對此，中居昨天在其付費型粉絲網站發出致歉文。

日本體育報（Sponichi）報導，52歲的中居正廣在致歉文中寫道：「這次，造成相當大的困擾，感到很抱歉」、「我正誠摯、努力地在處理不得不面對的事」。

報導指出，中居近日被傳捲入性醜聞風波，研判他是針對此次風波發出上述聲明。這是中居在被爆出性醜聞後，首度提及此事。

最新一期的「週刊文春」報導，中居去年6月與當時是富士電視台女職員X之間有糾紛。X女原本要與富士電視台的編輯部上司A先生及中居一起聚餐，但A先生臨時未到，變成X女與中居餐敘時遭到性侵。

報導說，X女認為自己被上司A先生設局，事後向富士電視台報告此事。後來，X女因身心受重創，出現精神疾病症狀住院治療，A先生曾拿來探病物品說「是中居要給妳的」。X女心想，如果收下的話，等於是原諒了中居，因此拒收。

X女認為中居應該負責，想找熟悉演藝圈的律師為她出頭，但律師聽到「加害者」的名字不敢接。最後，透過醫院方面，由一個女性團體的人介紹了一名女律師。

X女曾想報警，但擔心自己的名字曝光，所以沒報警。透過女律師協調，中居同意支付約9000萬日圓（約57.5萬美元）和解金。

「週刊文春」報導，X女對於A先生和富士電視台假裝沒發生事情的態度相當氣憤，不希望還有女性像自己一樣受到性侵。

日本體育報報導，富士電視台昨天否認週刊所報導的內容，並指週刊的報導被其他網路媒體引用，導致富士電視台陸續受到誹謗、中傷。

富士電視台表示，已向發行週刊的出版社表示，報導的部分內容不實，報導內容指富士電視台員工安排飯局，但其實根本沒那個飯局，也無該員工突然缺席一事。

這次的性醜聞風波使得中居形象受損。中居主持的TBS綜藝節目「中居正廣說」，26日的錄製作業暫停。知情人士表示，中居主持的TBS綜藝節目「THE MC3」已收錄完成，原本預定明年1月播出，考慮調整。

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