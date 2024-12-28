張雨生陪上大巨蛋 張惠妹14分鐘催淚核彈 唱哭4萬人

張惠妹想念已故恩師張雨生，一度哽咽激動掩面。圖／聲動娛樂提供

張惠妹（阿妹）休息5天，28日重返大巨蛋舉辦第3場「ASMR Maxxx @ Taipei Dome」世界巡演，跟鋼琴家許郁瑛合作的「身後」等14分鐘催淚核彈 ，唱哭全場4萬人，其中有她獻給已故恩師張雨生的「聽你聽我」，過往因充滿不捨被她藏進抽屜，深怕崩潰噴淚。

她上周第2場哽咽掩面稱「我會鼻酸」，27年前想透過「聽你聽我」喚醒車禍昏迷的恩師，無奈天不從人願，張雨生英才早逝。她的首次大巨蛋有張雨生相伴，「你是我的寶」唱出對恩師的不捨，相信也是張雨生對她的心聲，感念恩師之舉引發粉絲熱議，經紀人陳鎮川（川哥）表示其實每場都有張雨生的歌曲，「那麼多重要作品，不是刻意安排，自然而然就有」。

阿妹以「偷故事的人」、「身後」、「聽你聽我」連續3首不間斷的歌曲，是她跟親人、恩師的連結之作，內心充滿不捨情緒，讓她真的不太敢呼吸，以「你們幫我呼吸一下好不好」搞笑緩解情緒。接著她介紹固定嘉賓鋼琴家許郁瑛，形容許是她非常重要的音樂搭檔，尤其自己常常換歌，讓許郁瑛傷透腦筋，感謝她這幾年的相挺。

此外，阿妹提到這幾天休息時上網看了很多反饋，有感人的故事還有滿滿的影片，滿驚訝很多人初次看她的演唱會，「我覺得很不可思議耶！沒關係，我才剛出道，你們後面機會多的是」，她說不知道該如何形容現今的心情，感性喊話：「我是感恩的心，唱歌這麼久，一直在台上唱，你們還是一直聽我唱，有你們真的很幸福。」