趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

（取自微博）

中國女星趙露思 演出「傳聞中的陳芊芊」走紅，後續更憑藉「星漢燦爛·月升滄海」人氣暴漲成為頂流，不過近日突傳出健康出問題；「趙露思坐輪椅」、「趙露思14號吸氧拍戲」「趙露思進過搶救室」等詞條躍上微博 熱搜，並傳出疑似她坐輪椅出現在醫院的照片，粉絲心急憂心偶像身體狀況，喊話工作室出面給交代。

據悉，趙露思近期在拍攝新電視劇「戀人」，但傳出她14日拍戲時需要吸氧，隨後便有她坐輪椅的畫面流出，甚至爆出她其實已經10天沒有進行拍攝。博主「電視劇透社」更表示，「從趙露思就診畫面可以看出，露思這次病得真的有點嚴重，去醫院時已經無法行走，下車時被眾人攙扶，一下車就坐到輪椅上，1米6的身高才76斤，整個人好憔悴，知情人士稱是神經系統的問題。」

（取材自微博）

這些畫面讓粉絲十分憂心其健康，喊話工作室盼能透露趙露思現況，而趙露思工作室下午發文回應，證實她因身體不適就醫，目前治療休養中。

趙露思工作室官微今（27）日下午回應趙露思身體狀況，表示她接下新劇角色後，前期積極準備，開拍後也依行程進行拍攝工作，付出大量時間精力，「18日趙露思女士突發身體不適，已第一時間前往醫院接受檢查治療，目前在謹遵醫囑治療休養中。」聲明中表示會以藝人健康為重，目前暫時停工，讓她休息，盼大眾諒解。

趙露思正在拍攝新劇「戀人」。（取材自微博）