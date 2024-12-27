台灣「勸世三姊妹」暴紅 下月登紐約百老匯 幕後推手曝光

張擎佳主演「勸世三姊妹」。圖／攝影楊惟中、大慕可可提供

現象級音樂劇「勸世三姊妹」暴紅， 2年北中南34場創下近5萬人觀賞、票房逾7500萬佳績，明年1月將成為首次登上紐約百老匯 演出的台灣本土作品。該劇讓入行17年、39歲劇場演員張擎佳一舉成名，她說：「 希望紐約的朋友們也會喜歡這齣戲！緊張、興奮、又忐忑不安！壓力頗大的！」

張擎佳演的大姊「宋國珍」刀子嘴豆腐心，操著流利台語怨天地怨父母怨人生，尤其那串8字經「我幹您祖嬤老雞掰」簡直驚天動地，一罵成名。

張擎佳說：「現在是『勸世』要去紐約的前幾週，我的心情其實有點忐忑不安，一方面是興奮，因為這是一個非常難得的經驗，身為一個音樂劇演員，從小對著Broadway的演出有很大的嚮往，現在有機會踏上紐約，也很興奮。二方面也是希望個人表演能更進步，期許自己出國前要做更多訓練，無論是身體上或是聲音上，確保自己可以演好宋國珍這個角色。接下來也會重新再好好研究一次劇本。」

「勸世」前進紐約的重要推手，除了躍演劇團的藝術總監兼導演曾慧誠外，還有一位來自紐約百老匯、倫敦劇場界的專業製作人丁墾（Ken Dingledine）。入行百老匯音樂劇製作30年、打造東尼獎「紅磨坊」（Moulin RougeThe Musical）音樂劇的丁墾下月即將來台，他盛讚：「我看過成千上百部的劇場，很難有作品能夠真正打動我，但卻被『勸世三姊妹』感動，尤其是最後一幕，當兄妹為父親舉行葬禮時，音樂、舞台設計和故事情節完美地融合在一起，呈現出一個非常精彩的戲劇瞬間。我深深感觸到我們每個人都在尋求與父母和解的過程。這一刻讓我渴望父親和母親能夠陪伴在我身邊。」

台灣本土原創音樂劇「勸世三姊妹」，透過雲林虎尾三姊妹的家族故事作為出發，刻畫台灣牽亡文化。明年1月23日至25日也確定將登上紐約42街的劇院Theatre Row演出4場。前進百老匯一級戰區，並非容易之事，背後最大功臣、是擁有超過30年的戲劇製作和版權授權經驗的丁墾，丁墾過去即將多部知名音樂劇引入大中華地區，包括「澤西男孩」（Jersey Boys）、《鐵達尼號》（Titanic the Musical）以及改編電影的「羅馬假期」（Roman Holiday）等，今年年中也應台中歌劇 院之邀，到台分享產業經驗，是此行業中的佼佼者。